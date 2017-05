Dilemma: Hang jij op voor de caissière of niet?

Dagelijkse dilemma’s kunnen een grote rol spelen in ons leven. Kleine irritaties, grote ergernissen, lastige kwesties en serieuze problemen: Metro hoort graag hoe jullie daarmee om zouden gaan. Deze keer: bellen bij de kassa.

Een nichtje van mij mag je gerust een telefoonverslaafde noemen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat belt ze met vrienden en vriendinnen. Ook in de winkel. En als ze bij de kassa staat, blijft ze het gesprek voortzetten. Ik vind dat niet kunnen.

Ik verbaas me erover dat ze niet even het fatsoen kan opbrengen om de persoon achter de kassa de aandacht te geven die hij of zij verdient. Hoeveel moeite is het om nog geen minuut die telefoon even weg te leggen? En zij is zeker niet de enige. Ik denk dat iedereen dit weleens heeft zien gebeuren, of misschien doe je het zelf ook.

Mijn nichtje ziet er geen kwaad in en trekt haar schouders hierover op: „Ik kan zo toch ook betalen. Ik zie het probleem niet.” Het probleem is gebrek aan fatsoenlijke omgangsnormen en respect voor anderen.