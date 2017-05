Bier, bier en bier: welke zijn lekker dit jaar?

De Week van het Nederlandse Bier is begonnen! Welke bieren scoorden goed tijdens de afgelopen Dutch Beer Challenge en behoren dit jaar tot de top? Metro pikte er vijf biertjes met een leuke naam uit.

Datisandere Koekoek

Winnaar in de categorie Categorie Blond/Saison is de Farmhouse Ale Datisandere Koekoek van de Bird Brewery: een blonde, frisse knaller met drie fruitige hopsoorten met een alcoholpercentage van 5,6 procent. De funky gist geeft het bier een droge, kruidige smaak, waardoor het door de brouwerij als een ‘ideale dorstlesser voor iedere dag’ wordt bestempeld. Hij is lekker bij asperges, hummus en mosselen.

Hop met de Gijt

Nog een combinatie van dier en bier. Brouwerij de Natte Gijt heeft met Hop met de Gijt een India Pale Ale gebrouwen met extra aandacht voor de hop. Goed voor een derde plek in de Categorie Amber Ale/IPA. Het geel/oranjekleurige bier draagt na schenking een volle kroon van hoppig schuim. Een bloemig boeket van onder andere citrus komt je tegemoet en zal je bij de eerste slok verrassen. Het levendige bier is vol van smaak, maar valt ondanks zijn stevigheid en subtiele bitterheid niet zwaar met een alcoholpercentage van 6,5 procent.

Bloedbroeder

Dit bier klinkt wat serieuzer dan de eerste twee die we noemen en dat is-ie ook. De onbetwiste winnaar in de categorie Donker/Stout/Porter. De Bloedbroeder is op vaten gerijpt (heel erg hip in de brouwerijwereld). De Haagse brouwerij Kompaan liet haar Bloedbroeder op jenevervaten rijpen. Het resultaat is een imperial stout met een alcoholpercentage van 9,1 procent. Het bier werd gebrouwen met vijf soorten mout en drie soorten hop. Daarnaast voegden de brouwers pure port toe aan het kookproces. Na het brouwen werd het bier gerijpt op vaten Filliers Vintage, een graanjenever uit Oost-Vlaanderen. Ook hebben de brouwers ruby port aan het bier toegevoegd.

De Vagebond Vienna

In de categorie Innovatie/speciaal won De Vagebond Vienna van brouwerij: Maallust. De smaak is wat moutig, licht bitter en licht zoetig. Het alcoholpercentage is ook ‘licht’: 5 procent. De Vagebond Vienna is lekker bij carpaccio. Vienna is de Oostenrijkse tegenhanger op de pilsners. Het bier is net wat smaakvoller en is voor alle seizoenen.

Zuster Agatha

De Zuster Agatha is het paradepaardje van de Muifelbrouwerij en doet ieder jaar wel mee om de bierprijzen. In de categorie Donker/Gerstewijn (Barley Wine) was de Agatha dit jaar goed voor de bronzen plak. Een keur aan donkere speciaalmouten geeft dit bier een complexe smaakbeleving, terwijl de droge afdronk zorgt dat ze toch lekker wegdrinkt. Maar vergis je niet: De Zuster Agatha is een zwaar bier met 10 procent alcohol. De kleur doet nog het meeste denken aan cola. De quadrupel is eigenlijk bedoeld voor de winter, maar wat let je om deze dame je op een later zomeravond te laten verwennen?