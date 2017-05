Unity, voor al je drugsvragen

Drugs op festivals laten testen, behoort tot het verleden. Wel kun je op veel festivals álles over drugs vragen.

Unity

Unity is een vrijwilligersproject waarbij jonge mensen uit de dancescene op allerlei festivals -van Defqon tot Mysteryland tot Strafwerk- voorlichting geven over drugs en alcohol. Je kunt álles aan ze vragen en ze zijn er niet om drugsgebruik te veroordelen, maar om te reageren op vragen van hun medefeestneuzen over gebruik en beperking van de risico’s.

1. Welke vraag horen jullie het meest op festivals?

De meeste vragen gaan over de risico’s en effecten van XTC (MDMA). Alle risico’s wegnemen kan niet, maar als iemand besluit toch te gebruiken, kunnen we wel een aantal tips geven om risico’s te beperken en het beste uit je XTC-trip te halen. Lees hierover meer op de website.

2. Welke vragen krijgen jullie?

Je kunt je voorstellen dat we hele leuke gesprekken voeren met mensen die in een feeststemming zijn. De vragen lopen uiteen van ‘of we drugs verkopen?’ tot over risico’s van nieuwe drugs zoals 4-FA. De bezoekers zijn vaak heel open, durven alles te vragen en delen graag hun ervaringen met ons. Soms zijn dat echt hun hele levensverhalen en moeten we ze weleens voorzichtig onderbreken en adviseren om vooral weer terug naar het feest te gaan en van de muziek te genieten.



3. Zijn er gevaarlijke pillen of andere gevaarlijke drugs in omloop?

We maken ons nog steeds zorgen om de enorm sterke XTC-pillen. De gemiddelde hoeveelheid MDMA in pillen is nu twee keer zo hoog als een aantal jaar geleden. Een hoge dosering nemen kan heel vervelend (hoofdpijn, misselijk) en ongezellig (veel meer in jezelf gekeerd raken en geen zin om hebben om te dansen of met andere mensen te praten) zijn. Maar het kan ook echt gevaarlijk worden, daarbij moet je denken aan een grotere kans op oververhitting of hartproblemen.

Een andere drug waar we ons zorgen om maken is 4-FA (4-fmp). Gebruikers en EHBO-diensten vertellen ons over klachten als heftige hoofdpijn, schadelijke invloed op hart en bloedvaten en zelfs hersenbloedingen. Deze klachten zijn ontstaan bij verschillende doseringen, zowel laag als hoog.

4. Wat zijn nu de meest gebruikte/populairste festivaldrugs

Bijna iedereen drinkt alcohol op een festival, daarna zijn tabak en cannabis het meest populair. Onder de festivalgangers die harddrugs gebruiken is XTC nog altijd het meest geliefd, maar we spreken ook mensen die speed, cocaïne of GHB gebruiken en we zien dat lachgas en 4-FA steeds populairder worden.

5. Waarom snak je na XTC zo naar bananen en Raketjes?

XTC zorgt ervoor dat je dorst en een droge mond krijgt. Daarom is het lekker om Raketjes te eten, omdat je dan weer genoeg vocht in je mond krijgt. Meestal heb je ook geen honger meer en in combinatie met die droge mond is het lastig om te eten. Een banaan is dan vaak wel goed te eten en vult ook aardig.

Op de website van Unity staat uitgebreide informatie. Je kunt ook je vraag mailen naar info@unity.nl.