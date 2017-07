Lastige buren? ‘Aso-wet’ helpt vanaf nu bij overlast

Wekelijks tot midden in de nacht wakker liggen van keiharde muziek of dagelijks struikelen over rondslingerend afval: het hebben van lastige buren is geen pretje. Maar vanaf nu kan daar iets aan gedaan worden.

Lees ook: Dronken man doet dutje in huis buren

Vanaf zaterdag 1 juli gaat de aso-wet namelijk in, die regelt dat een burgemeester gericht kan ingrijpen bij lastige buren. Luistert de relschoppende buur niet naar de opgelegde gedragsveranderingen? Dan riskeert hij of zij een boete.

Aso-wet

Deze ‘aso-wet’ is een initiatief van de VVD. Hiermee kan minder ernstige, maar zeer vervelende overlast worden aangepakt. Ook mensen die hun huis langdurig verhuren via bijvoorbeeld Airbnb, kunnen worden bestraft.

Volgens VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen is deze gerichte aanpak hard nodig. Eén op de drie Nederlanders heeft volgens haar namelijk weleens last van de buren. „Dat komt niet alleen voor in grote steden, wat men vaak denkt. Juist in kleinere plaatsen gebeuren de meest bizarre dingen waarmee mensen elkaar terroriseren.”

Burgemeester beslist

Tellegen vertelt dat asociale buren nu vaak een waarschuwing krijgen, of in het uiterste geval het huis uit worden gezet. Daartussen zijn wettelijk gezien niet veel mogelijkheden. „Omdat rechters een uithuisplaatsing vaak te drastisch vinden, leggen zij deze straf vrijwel nooit op”, zegt Tellegen.

In de nieuwe wetgeving heeft de burgemeester de hoofdrol. Hij of zij moet gaan aangeven wat de vervelende buur moet doen of laten om de situatie te verbeteren. Dat mag wel pas nadat er een waarschuwing is gegeven en bemiddeling niets heeft opgeleverd.

Arnhemse burenruzie

De Arnhemse vrouw die in januari viral ging met een video over het getreiter van haar buren, kan haar heil nu dus zoeken bij de nieuwe wet. De Arnhemse, op YouTube bekend als Maaike, klaagt in deze video zingend over onder meer buurtbewoners die de ‘sfeer vergallen’ en ‘bedreigingen om mij als pedofiel uit te maken’.