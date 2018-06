Hond gestolen voor supermarkt in Amsterdam

Een kantoorpand in de Amsterdamse wijk Sloterdijk is donderdagavond beschoten met een antitankwapen. Dat is een soort raketwerper die speciaal bedoeld is om tanks te kunnen neerschieten.

In het kantoorpand in Amsterdam-West zit onder meer Pijper Media. Dat is de uitgever van bladen als Panorama en Nieuwe Revu. Het is niet bekend of de actie ook tegen een van deze media was gericht.

Schade