Hard Rock Cafe: legendarische burger voor 71 cent

Er zijn bedrijven die van een 50-jarig bestaan een hele happening maken. Dat gebeurt bij alle Hard Rock Cafe’s in de wereld over drie jaar op zeker, maar de restaurants grijpen elke verjaardag aan om een feestje te bouwen. Zo ook aan het Max Euweplein in Amsterdam, waar donderdag de internationale birthday nummer 47 wordt gevierd. In de hoofdstad bestaat het Hard Rock Cafe nu 19 jaar. Claire Skudder is er als senior marketing en sales manager vanaf de eerste dag bij.

Van harte met jullie 47e.

Dankjewel, dankjewel.

Terug in de tijd

Waarom vier je eigenlijk zo uitgebreid een 47e verjaardag?

Wij vieren elk jaar onze verjaardag! We vinden het een speciaal Hard Rock-moment en keren dan even terug in de tijd. Het personeel van Hard Rock is verkleed in unieke jaren ’70-outfits. We hebben veel trouwe bezoekers en die geven we met een feestje graag iets terug. Maar iedereen is welkom natuurlijk.

Paul McKerrel is general manager van het Hard Rock Cafe en bezig aan zijn eerste jaar.

Wat gaat er gebeuren?

Na opening is onze Legendary Burger tussen 11.00 en 12.00 uur 71 eurocent. Dit omdat het allereerste Hard Rock Cafe in Londen haar deuren opende in 1971. Voor diegenen die dat missen is er tussen 13.00 en 20.00 uur Sing For Your Dinner, dat is overgewaaid uit Amerika. Wie meedoet aan karaoke en een jaren ’70-liedje zingt, krijgt een gratis hamburger. Verder is er een grote verjaardagstaart, die we zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen.

Nummer één bestseller

Waarom is die hamburger zo legendary eigenlijk?

Omdat het wereldwijd in onze 183 Hard Rock Cafes al vijftien jaar onze populairste burger is, de nummer één bestseller. Het is een half pounder met smoked bacon, cheddar kaas, onze beroemde gebakken uienringen, sla, tomaat en patatjes.

De feestelijke oprichtersdag van het Hard Rock Cafe Amsterdam in 2016.

Wat doe je als er donderdag 5000 mensen voor de deur staan voor een hamburger van 71 cent?

Dan hopen we dat we al die mensen om 12.00 uur hebben kunnen helpen, haha. Maar dat zal wel meevallen. We zijn voorbereid op drukte en hebben eventueel nog statafels aan de bar. Gezelligheid voorop.

Outfit Rihanna

Het begon 47 jaar geleden met een gitaar van Eric Clapton in Hard Rock Cafe Londen. Wat voor memorabilia zijn er op dit moment in Amsterdam te zien?

Naast veel internationale items (een outfit van Rihanna, een jas van Bob Dylan, red.) hebben we ook veel leuke Nederlandse items; waaronder een zelfgemaakte saxofoon van Herman Brood en een gitaar van Eddie van Halen uit de beroemde band Van Halen. Maar kom gewoon eens kijken, er is nog zoveel meer.