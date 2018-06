26-jarige Amsterdamse Joris vermist na bezoek café

Als we de hitlijsten mogen geloven, is er nog altijd ruimte voor reggaemuziek. Voor het jubilerende Black Star Foundation is het Jamaicaanse genre nooit weggeweest, al kampt het wel een beetje met een imagoprobleem, schrijft Pierre Oitmann.

Al vijftien jaar lang maakt Black Star Foundation zich hard om reggaemuziek in Nederland onder de aandacht te brengen. Dat wordt zondag gevierd in de Melkweg in Amsterdam, met optredens van onder meer Exile Di Brave, Asher-E, Rapha Pico en de baanbrekende reggae-dj Lone Ranger, die zijn loopbaan begon in het legendarische Studio One-complex in Kingston. De stichting werd in 2003 opgericht door reggaeliefhebber Michelle Boekhout van Solinge, om artiesten kansen te bieden. ,,Reggaeconcerten waren soms slecht geregeld'', vertelt ze aan Metro. ,,Dan had een artiest bijvoorbeeld zijn vliegtuig gemist. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik.''

Black Star Foundation maakte het zichzelf in het begin wel moeilijk, want de eerste boekingen waren van een Ghanese reggaezanger waar nog niemand in Nederland van gehoord had. ,,Het was niet de makkelijkste weg, maar met mijn enthousiasme kwam ik een heel eind'', zegt Boekhout van Solinge terugkijkend op die periode. De naam Black Star Foundation refereert zelfs aan de vlag van het West-Afrikaanse land, waar zij enige tijd woonde en werkte. Tegenwoordig verzorgt Black Star Foundation optredens van artiesten uit zowel Nederland als Jamaica.