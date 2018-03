Broer kroongetuige liquidaties doodgeschoten

In Amsterdam ligt een groot deel van de stad plat door een stroomstoring. Vooral de stadsdelen centrum en zuid hebben te maken met de storing. Oorzaak van de storing zijn graafwerkzaamheden in de Daniël Stalpertstraat in Amsterdam-Zuid.

Het graven zorgde voor een kettingreactie waardoor op meerdere plekken kortsluiting ontstond, aldus de brandweer. In een stroomverdeelkast in de Quellijnstraat vond een explosie plaats en brak brand uit.

Gewonden

Bij het Weteringcircuit is een persoon door de kortsluiting gewond geraakt. Hij is met brandwonden naar een ziekenhuis overgebracht. Een medewerker die bij de graafwerkzaamheden stond, waarbij een elektriciteitskabel is geraakt, is aan de dood ontsnapt. Hij bleef ongedeerd, maar staat nog wel te trillen op zijn benen, aldus een politiezegsman

Het rijksmuseum is in verband met de stroomstoring ontruimd. Volgens een woordvoerster zijn de kunstwerken niet in gevaar, omdat een noodaggregaat de veiligheid garandeert. Wel zijn de zalen donker, waardoor de bezoekers worden geëvacueerd. Ook het Allard Pierson Museum in Amsterdam is getroffen. Het museum heeft laten weten de hele dag dicht te blijven.

28.000 huishoudens

Op het moment van ontruiming bevonden er zich 1500 bezoekers in het Rijksmuseum. Wie een kaartje heeft met 9 maart als datum, mag op een ander moment terugkomen. Dit heeft het museum laten weten.

Naast musea, heeft ook het openbaar vervoer last van de storing. Het tramverkeer is stil komen te liggen. Volgens het Amsterdamse ov-bedrijf GVB rijden de metro's wel.

Chaos

Daarnaast is het op verschillende plekken een chaos in de stad door stoplichten die niet werken. Ook krijgen hulpdiensten meldingen binnen van mensen die vastzitten in liften, en andere meldingen die met de storing van doen hebben.

Volgens Liander zijn meerdere postcodes in de stad getroffen. Het gaat om ruim 28.000 huishoudens. Monteurs zijn onderweg om de storing in een elektriciteitsstation te verhelpen. Naar verwachting is het probleem rond 13.30 uur verholpen.

