Voor 2,3 miljoen kun je in een Gaudi-huis wonen

Stond je in Barcelona uren in de rij om de beroemde Sagrada Familia van binnen te zien? En was je niet weg te slaan uit Park Güell omdat je 'm zo mooi ontworpen vindt? Goed nieuws: je kunt namelijk je eigen stukje Gaudí-geïnspireerde architectuur op de kop tikken. Aan de Amsterdamse Keizersgracht staat een pand te koop waarvan het interieur helemaal is geïnspireerd op de architect.

Flinke hypotheek

Wel zullen de meeste mensen even flink moeten lobbyen bij de bank om zo'n grote hypotheek te krijgen: het pand aan de gracht kost namelijk 2,3 miljoen euro. Daar krijg je wel 237 vierkante meter én een flink dakterras voor. Allemaal geheel in de stijl van Gaudí.

Beeld via Funda

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Het penthouse heeft twee woonlagen én is bereikbaar met een lift. Je krijgt er een dakterras bij met bij helder weer een flink uitzicht over de grachtengordel. Goed nieuws: in tegenstelling tot de Sagrada Familia is dit huis wel al voltooid.

Beeld via Funda

Niet subtiel

Het is wel handig om enigszins een liefhebber te zijn van Gaudí, subtiel is de inrichting namelijk niet. Er is gekozen voor de zandkleuren die je in de Sagrada Familia en Park Güell ook ziet en de vormen zijn groots en rond. Mocht je van strak en modern houden, dan is het wijs je 2,3 miljoen toch maar in een ander Amsterdams grachtenpand te steken. Kleinere appartementen in de straat zijn ook zat te vinden.

Beeld via Funda

Ingewikkelde ontwerpen

De Spaanse architect Gaudí werd vooral bekend van zijn Sagrada Familia, een enorme basiliek in Barcelona. In dezelfde stad kun je ook Park Güell bezoeken, dat hij ook ontwierp. De manier waarop hij ontwierp was flink ingewikkeld: na zijn dood is er speciale software gebruikt om erachter te komen hoe de architect zijn werk maakte. Dezelfde software wordt in luchtvaarttechniek gebruikt.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar