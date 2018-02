Eerste plasticvrije supermarkt geopend in Amsterdam

Plastic, je ontkomt er niet aan. Kunststof is bijzonder veelzijdig maar ook erg milieuvervuilend. Milieuorganisatie A Plastic Planet zet zich in voor een toekomst met minder plastic en heeft daarom de eerste plasticvrije pop-up supermarkt ter wereld geopend in Amsterdam.

De supermarkt valt onder de biologische keten Ekoplaza en heeft bijna 700 producten in het assortiment die volledig vrij zijn van plastic. Loco-burgemeester van Amsterdam Eric van der Burg woonde de opening bij.

Plastic is een probleem voor veel dieren ©Wikimedia Commons

Plastic Soup Foundation

Dat er voor Nederland is gekozen voor de vestiging komt door de inzet van de Amsterdamse Plastic Soup Foundation. De naam van deze organisatie refereert naar de grote hoeveelheid plastic afval dat in zee ligt en hierdoor een 'soep van plastic' vormt. Het plastic is nauwelijks door de natuur afbreekbaar en heeft grote gevolgen voor het leven in en boven zee. Dieren raken in het afval verstrikt of vergiftigen zichzelf bij het verorberen ervan. Zij zetten zich al jaren in voor het gebruik van alternatieve materialen in plaats van plastic.

Ekoplaza is voornemens om het experiment getiteld 'Ekoplaza Lab' uit te rollen in heel Nederland. En hoewel het volledig plasticvrij maken van alle 74 supermarkten nog een brug te ver is, zal elke vestiging wel een zogenaamde plasticvrije zone krijgen. Naast de supermarkt is er tevens een nieuw keurmerk, luisterend naar de naam Plastic Free, gelanceerd. Zo weten consumenten in een oogopslag dat er geen plastic is gebruikt in het verpakken van de producten.

De schappen met de producten ©Plastic Soup Foundation

Revolutie?

De initiatiefnemers van het plasticvrije project willen toewerken naar tijden waarin het gebruik van plastic zoveel mogelijk wordt beperkt om de planeet leefbaarder te houden. Sian Sutherland, medeoprichtster van A Plastic Planet noemt de supermarkt in een persverklaring een mijlpaal. „Decennialang kreeg de consument de leugen voorgeschoteld dat voedsel- en drankproducten niet zonder plastic kunnen.” Zij stelt verder dat het totaal onlogisch is om voedsel te verpakken in plastic. „Dit soort verpakkingen zijn slechts enkele dagen van nut, terwijl ze daarna nog eeuwenlang een verwoestende impact hebben op onze Aarde."

„Opnieuw bewijzen we dat Nederland altijd het voortouw durft te nemen als de noodzaak daar is. Als we onze planeet gezond willen houden, dan is het van groot belang dat zoveel mogelijk retailers het voorbeeld van Ekoplaza volgen.” stelt Maria Westerbos van de Amsterdamse Plastic Soup Foundation en zij prijst het lef van Ecoplaza die hun winkel graag plasticvrij wilden maken.

Alleen voor vegetarische geitenwollensokken denk je? Valt mee! Het project wordt onder meer gesteund door de Britse koningin Elisabeth. Zij heeft vorige maand al het plastic verbannen uit Buckingham Palace. De Amsterdamse supermarkt is ook in de internationale pers niet onopgemerkt gebleven. Zo schreef onder andere The Guardian en The Independent er over.

