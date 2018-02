Deel grachten wellicht dicht om ijs te laten groeien

Toeter toeter toeter, of ik wilde rijden op een e-scooter? Interessant, want met de milieuzone die vanaf 1 januari 2018 in Amsterdam geldt waarbij brom- en snorfietsen van 2010 en ouder de stad niet meer in mogen is dit waarschijnlijk het nieuwe toekomstbeeld in de hoofdstad. Maar is dat nou wat, zo’n e-scooter?

Stralende exemplaren

Toegegeven: het huidige weer is niet ideaal om een scootertje te mogen lenen. Als ik op een vrijdagmiddag naar de NIU store in de Amsterdamse Van Baerlestraat vertrek regent het nog net niet, maar donkere wolken staan aan de hemel. De store is net geopend, maar de eigenaar heeft in ieder geval voor een jaar getekend en de fonkelnieuwe NIU-modellen stralen je tegemoet.

Hoewel ik van tevoren een aantal exemplaren gezien heb, verbaast het me hoe hip de scooters eruit zien. Ik krijg een donkerblauw exemplaar toegewezen uit de N-serie. Daarnaast is er ook nog een M-serie, een stukje kleiner dan mijn exemplaar en voor het oog ook iets minder aantrekkelijk als je het mij vraagt. Maar mijne, die mag er zeker wezen.

Ervaring

Of ik ervaring heb met scooter rijden? Nou, ik heb van mijn 16e tot mijn 22e een eigen scooter gehad, die nu de stad dus niet meer in mag. Niet dat het wat uitmaakte, want het ding stond alweer een jaartje of vier stil in de garage, omdat hij opeens niet meer aan ging en niemand zin had om er eens aan te gaan sleutelen. En ik zelf kan nog geen spijker recht in de muur slaan, dus een kapotte scooter aan de praat krijgen…

Dat is volgens de eigenaar van de zaak bij een e-scooter dan ook meteen een groot voordeel: ,,Je hebt er bijna geen onderhoud aan”, vertelt hij bij het gereed maken van mijn scheurmonster voor een weekend. ,,Misschien eens in de zoveel jaar een nieuwe accu, maar daar houdt het ook wel een beetje op.”

Simpel in het stopcontact

Als de scooter klaar voor gebruik is krijg ik een korte uitleg over de werking. Mijn scootertje gaat max zo’n 25 kilometer per uur en ik kan op mijn dashboard zien hoeveel stroom er nog in zit. ,,En dan moet ie aan zo’n laadpaal?”, is mijn – best logische, al zeg ik het zelf – vraag. ,,Nee, je kunt de accu eruit halen en binnen in huis of ergens anders gewoon aan het stopcontact leggen.” Oh, dat is meteen een stuk handiger dan ik in gedachten had. Ik zag straks al half Amsterdam vechten om een plekje bij de laadpaal, maar dat blijkt niet nodig. Een simpel stopcontact is genoeg.

Ietwat zenuwachtig stap ik op mijn exemplaar, die ik voor de gelegenheid stiekem ‘Henk’ heb genoemd. Ik had immers alweer vier jaar geen scooter meer gereden en vroeg me angstig af of je dat – net als fietsen – ook niet kon verleren. Ook de eigenaar kijkt mij lichtelijk angstig aan, maar zodra ik gas geef merk ik hoe makkelijk Henk rijdt. Ik heb het scooterrijden gemist!

Met de e-scooter ga je zo'n 25 kilometer per uur. Foto: NIU

Plensbui

Ik ben zo happy dat ik de enorme plensbui die ik over mij heen krijg niet eens zó erg vind. Wel jammer dat ik door mijn jarenlange scooterpauze ben vergeten om handschoenen aan te doen. Dat is – ook op een e-scooter – best wel koud. Maar het schiet best op zo met die 25 kilometer per uur. Voordat ik het weet ben ik thuis, waarna ik de scooter netjes aan een paal verbind. Mijn accu hoef ik (nog lang) niet op te laden.

Het hele weekend reis ik tussen Amstelveen en Amsterdam heen en weer op Henk, die ik maar één keer een nachtje aan het stroom hoef te leggen. Dat kan wel kloppen, want gemiddeld gaan de scooters van NIU zo’n 80 kilometer mee. Wat ik écht fijn vindt aan een e-scooter is dat je als je iemand achterop hebt even hard gaat als wanneer je alleen rijdt én je kunt met elkaar praten omdat een e-scooter bijna geen geluid maakt. Dat laatste werkt trouwens ook soms een tikkeltje nadelig: tijdens dit weekend heb ik tot twee keer toe bijna een duif geraakt, omdat de beestjes niet horen dat je er aan komt.

Alleen maar voordelen

Verder zie ik eigenlijk alleen maar voordelen van de e-scooter. Zelfs zo erg, dat ik overweeg om voor een eigen exemplaar te sparen. Je hebt inderdaad weinig onderhoud en zo’n accu vullen met stroom is in veel gevallen toch net even makkelijker dan ergens benzine vandaan halen. Bovendien is het toch wel erg gezellig dat je kunt communiceren met je maatje achterop, zonder dat je half doof bent van al het geschreeuw. De e-scooter doet absoluut niet onder aan de oude bakkies. En eh... dat gratis parkeren is toch ook wel echt een luxegoed in de altijd drukke stad. Ja, NIU heeft mij met ‘Henk’ echt overtuigd. Sparen maar!