Verscherpt toezicht buurthuis Amsterdam

Plaatsvervangend burgemeester Jozias van Aartsen wil extra veiligheidsmaatregelen nabij het buurthuis waar vrijdagavond een dodelijke schietpartij was. Hier kwam de 17-jarige Mohammed bij om het leven en raakten anderen gewond.

Er zal een mobiele politiepost worden ingericht in de omgeving van het buurthuis en agenten gaan extra surveilleren. Daarnaast zullen straatcoaches en handhavers een oogje in het zeil houden. Ook zal er op strategische locaties cameratoezicht komen.

Mohammed was waarschijnlijk op het verkeerde moment op de verkeerde plaats ©ANP

Schietpartij

Deze veiligheidsmaatregelen heeft Van Aartsen samen met de politie en het Openbaar Ministerie afgesproken. Naast de acute veiligheidsmaatregelen moet er ook een structurele oplossing komen voor de Oosterlijke Eilanden. Een door de gemeente aangewezen gemachtigd gaat zich in de buurt bezighouden met veiligheid en sociale vraagstukken.

Dit zei hij tijdens een interview aan de Amsterdamse stadszender AT5. Tijdens dit gesprek riep de burgemeester buurtbewoners tevens op zich te melden als zij meer over de schietpartij en motieven weten.

De politieafzettingen na de schietpartij ©ANP

Gianni L.

Het slachtoffer van de schietpartij van afgelopen vrijdag was waarschijnlijk op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. De 17-jarige Mohammed was geen bekende van de politie. De recherche denkt aan een afrekening in het criminele circuit.

De 19-jarige Gianni, die tijdens de schietpartij ook aanwezig was in het buurthuis, en in zijn nek werd geraakt, zou mogelijk het doelwit zijn. Hij moest zich met een nekwond in het ziekenhuis laten behandelen en is nu buiten levensgevaar. De Amsterdammer was in november ook al het doelwit van een schietpartij. Bij deze schietpartij in november kwam de 19-jarige Ayman Mouyah om het leven.

Hartverscheurend

De zogenoemde driehoek van gemeente, politie en OM noemt de schietpartij ,,hartverscheurend''. ,,De aanwezigheid van vele onschuldige en vaak jonge getuigen beschouwt de driehoek als een nieuw dieptepunt in de reeks incidenten in de stad die wordt gekenmerkt door buitensporig vuurwapengeweld'', staat in een verklaring.

Er worden dertig man op het onderzoek naar de zaak gezet. Rondom de plaats waar de vermoedelijke vluchtauto van de schutter werd gevinden in Amsterdam Zuidoost zal een passanten- en buurtonderzoek worden gestart.