Loog partijgenoot Sylvana Simons over haar CV?

Is Cailin Kuit wél of geen psychiater geweest? Volgens haar persoonlijke kandidatentekst op de campagnewebsite van BIJ1 wel. Dit wordt echter in twijfel getrokken. Het antwoord op deze vraag vinden zou niet heel lastig moeten zijn. Toch komt de naam van de nummer drie op de lijst van BIJ1 niet voor in de officiële registers. En dit leidt tot nog meer vragen.

Tijdens het programma Buitenhof nam Sylvana Simons het op voor Kuit. Tegen Pieter Jan Hagens zei ze dat de geruchten niet klopten en dat GeenStijl bewust onrust creëerde. Simons zat bij het programma om te praten over de deelname van haar partij aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.

BIG-register

De titel van 'psychiater' is beschermd en alleen mag worden uitgedragen wanneer je een pittig traject hebt volbracht. Na een studie geneeskunde van zes jaar volgt een specialisatie in de psychiatrie van 4,5 jaar. Bovendien wordt een psychiater - net als elke medische professional - geregistreerd in het BIG-register. Dit register is openbaar toegankelijk en levert geen match op met de naam Cailin Kuit.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertelde aan de Telegraaf dat de nummer drie van de Amsterdamse BIJ1-lijst ook nooit in het register is voorgekomen.

Op sociale media wordt gezocht naar mensen die haar als psychiater hebben meegemaakt of hebben opgeleid. Dit is tot nu toe tevens zonder resultaat. Wel heeft Kuit in het verleden gewerkt als life coach en was ze werkzaam voor een organisatie die zich bezighield met cryptomunten.

Steun

Campagnemanager Chihiro Geuzebroek van BIJ1 stelde eerder dat Kuit niet meer in het BIG-register is te vinden omdat haar diploma’s zijn vervallen ’door escalatie van haar ziekte’. Ze deed de beschuldigingen dat Kuit loog over haar beroep af als ’een misstand’ en ’laster door rechtse lobby’. Dit vertelde ze aan de Telegraaf.

Volgens Geuzebroek heeft Kuit „een hoge intelligentie en een ontzettend bewonderenswaardig doorzettingsvermogen” De campagneleider vertelde dat Kuit heeft gewerkt op de Radbout Universiteit in Nijmegen omdat dit de enige academie was 'die haar aannam op basis van haar intelligentie en niet afschreef op basis van haar fysieke beperking.'

Liegen over een titel als medisch professional is strafbaar. Dit geldt niet alleen voor psychiaters maar ook voor onder meer verpleegkundigen en (tand)artsen. Overtreding van de BIG-wet is een strafbaar feit. De schuldige kan als gevolg een boete van duizenden euro's tegemoet zien.

