ID&T-oprichter gaat voorschool arme gezinnen betalen

De voorschool is niet langer gratis en dus halen ouders die het financieel niet al te breed hebben hun peuter er vanaf. Onacceptabel nieuws, zo dacht Duncan Stutterheim en dus is hij in actie gekomen voor die kinderen.

Het zijn immers vaak de kinderen die een taalachterstand hebben, die hierdoor de voorschool missen. „Ik heb eens twee vluchtelingen uit Syrië in huis opgevangen, en zag toen dat taal cruciaal is om mee te komen in de maatschappij", vertelt Stutterheim tegenover Het Parool. „En hoe oneerlijk is het als een kindje al met een achterstand op de basisschool begint?"

Tomorrowland

Stutterheim kan je kennen als oprichter van ID&T, het grote entertainment- en mediabedrijf dat verantwoordelijk is voor de organisatie van bijvoorbeeld Tomorrowland, Mysteryland, Sensation en Thunderdome. Enig geld heb je dan wel te besteden, maar hij benadrukt dat hij niet voor ieder kind uit armere gezinnen 126 per maand kan neerleggen.

„Kunnen de Amsterdammers die het goed hebben niet allemaal een gezin steunen en het betalen. Ik doe de eerste 10. Mijn Twitter-bereik is klein, dus graag even retweet. Alleen even manier vinden hoe we dit opzetten en faciliteren", zo roept hij op via Twitter.

Stutterheim staat in ieder geval klaar om in actie te komen. „Ik ga een lijst maken van alle voorscholen die dit soort problemen zien, en wil zoveel mogelijk mensen optrommelen om mee te doen. Al hoorde ik ook wel: je moet in Den Haag zijn, als je iets wil veranderen. Maar daar hebben de kinderen niks aan. We moeten ze nú helpen."

Stil van

Zelf benaderde hij al direct de Flevoparkschool in Amsterdam-Oost. „Ik was er echt even stil van - het aanbod kwam als een totale verrassing", vertelt directeur Bert Meijer. „Geweldig dat iemand met zo'n vermogen dat wil besteden aan de mensen die het moeilijk hebben in de samenleving. Het gaat ook echt om kwetsbare, jonge kinderen. Zij moeten de kansen krijgen die ieder kind krijgt, ongeacht de situatie van de ouders."

