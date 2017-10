Underworld doet elektronisch ADE-kunstje under Rijks

Nog precies twee weken en de stad staat weer in het zwart-gele teken van Amsterdam Dance Event. Inclusief het Rijksmuseum. Voor de tweede keer verwelkomen ze een grote naam en in tegenstelling tot alle andere kunstenaars die ze hebben hangen, leeft deze nog wel, en hoe!

Under

Het is natuurlijk best wel bijzonder om als artiest onder een van 's werelds bekendste musea je kunstje te doen. Vorig jaar draaide de Amerikaanse dj Maceo Plex al bijna het dak eraf, dit jaar is het de beurt aan de mannen van Underworld, die heel toepasselijk under het Rijksmuseum hun (draai)kunsten komen vertonen. Het museum host de show van deze legendarische elektronische act, door velen bekend geworden door hun soundtrack van Trainspotting. Underworld speelt overal, van het hippe Coachella tot de rauwe underground technoclubs, op de Olympische Spelen in Londen en ooit zelfs in een Japans Warenhuis. Onder een museum hebben ze overigens nog nooit gespeeld, mooie #firsttimer dus.

Topakoestiek

Op initiatief van dancepromotor Audio Obscura is de iconische fietspassage waar bijna alle Amsterdammers weleens doorheen rijden, het decor van dit dance-event. Geen straatmuzikanten en hordes toeristen op de avond van 20 oktober, wel drankverkoop -danst net wat lekkerder met een biertje in je hand- en een akoestiek om je vingers bij af te likken, of je handen hoog bij in de lucht te gooien.

Gratis

En oh ja: het is gratis! Je moet er alleen wel even op tijd bij zijn. Groepen tot maximaal 4 personen kunnen zich hier aanmelden.