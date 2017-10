NRC vergelijkt ADE met nazi-bijeenkomsten

Redacteur van het NRC Handelsblad Bernard Hulsman heeft voor een flinke rel gezorgd. In een artikel dat dit weekend in de krant verscheen, vergelijkt Hulsman het populaire Amsterdam Dance Event (ADE) dat deze week begint met nazi-bijeenkomsten.

„Technomuziek is de marsmuziek van het digitale tijdperk", begint Hulsman in zijn artikel. „Dat is niet alleen te horen aan de muziek die een eeuwig voortdenderende, hypnotiserende beat als basis heeft, maar ook te zien aan de vormgeving van technoraves."

Lichtshows van NSDAP

Daarmee doelt de redacteur van het dagblad op de lichtshows die tijdens het ADE te zien zijn. „De lichtstralen die de duisternis boven de dansende meutes doorklieven doen denken aan de 130 lichtbundels die in de jaren dertig de soms 300.000 (para)militairen en andere aanwezigen omringden op het Zeppelinfeld in Neurenberg tijdens de Reichsparteitage van de NSDAP."

Het artikel zorgde dit weekend voor behoorlijk wat ophef op social media. De online versie is daarna aangepast, waarbij de vergelijking tussen bijvoorbeeld de dj en de 'Führer' (de naam die Adolf Hitler kreeg toen hij zowel president als minister-president van Duitsland werd) weggehaald is. Later is het stuk alsnog van de website van NRC verwijderd. Het zou niet aan de kwaliteitseisen van het medium voldoen.

Metro heeft geprobeerd een reactie te krijgen van verschillende mensen binnen NRC. Geen van hen kon op dit moment reageren.