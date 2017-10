A'dam CS: Betonblok in strijd tegen terreur?

In Amsterdam heeft de gemeente betonnen blokken geplaatst rondom het Centraal Station. Gecommuniceerd wordt dat het gaat om een verkeerstechnische veiligheidsmaatregel, maar het lijkt tegelijkertijd ook een voorzorgsmaatregel voor eventuele terroristische aanslagen.

Acht gewonden

Afgelopen zomer raakten er acht mensen gewond, toen naar verluidt een onwel geworden man het Stationsplein over scheurde. Dit gebeurde kort nadat hij was aangehouden door een aantal agenten en op de bon was geslingerd.

Toch zijn de blokken er vooral om het laden en lossen in betere banen te leiden, zo stelt een woordvoerder tegenover AT5. „Het fietspad is een paar weken geleden verplaatst vanwege de herinrichting van het Stationsplein, daardoor reden vrachtwagens en auto's er overheen om te laden en lossen. Dat leverde een gevaarlijke situatie op en daarom heeft stadsdeel Centrum besloten betonblokken te plaatsen."

Afgelopen vrijdag kondigde loco-burgemeester Kajsa Ollongren wel al aan dat er op verschillende plekken in de hoofdstad 'fysieke statische obstakels' zullen worden geplaatst. Het gaat hierbij om het Rokin, de Dam en de wachtrij bij de Heineken Experience.

Terughoudend

Amsterdam is tot dusver altijd vrij terughoudend geweest in het ondernemen van dergelijke stappen. Na de aanslag op de kerstmarkt van Berlijn afgelopen december, moest de organisator van de kerstmarkt op het Museumplein de blokken die hij zelf had geplaatst weghalen.