Plasprotest geannuleerd wegens te grote opkomst

Ze werd in het ongelijk gesteld door de rechtbank, maar toch heeft Geerte Piening wat losgemaakt. Er zou vrijdagavond op het Leidseplein in Amsterdam zelfs een 'urinoir-actie' worden gehouden, maar deze is inmiddels afgelast wegens te grote belangstelling.

Plaskrullen

De vrouwen zouden in de plaskrullen nabij het Leidseplein gaan plassen. Dit als protestactie tegen de uitspraak en om aandacht te vragen voor de weinige openbare plasplekken voor vrouwen in hoofdstad, terwijl de mannen continu tegen een plaskrul aanlopen in het centrum. De rechter vond dat echter geen geldige reden voor Piening om wild te plassen. „Als er geen prullenbak in de buurt is, gooi je je afval ook niet op de grond”, zo luidde de redenatie.

Anders dan wat de organisatoren hadden verwacht, wilden er duizenden mensen de demonstratie bijwonen, waarvan duizend actieve deelnemers. „Wegens overweldigende belangstelling zijn we uit ons jasje, of ehhhh de Krul, gegroeid”, zo schrijft de organisatie op Facebook. „Op de beoogde locatie is echt geen plek voor 1000 vrouwen, 3300 genodigden en 7500 belangstellenden.”

Omdat het lastig zal zijn om een locatie te vinden waar zoveel mensen wel samen terecht kunnen om te plassen, wordt de deelnemers nu opgeroepen om gewoon 'ergens' in de hoofdstad een urinoir op te zoeken.

#urinoirplassen

„Zoek je urinoir op de kaart en maak een foto. Upload naar Instagram of Facebook met hashtag #urinoirplassen. Met die foto's gaan we iets doen natuurlijk, later meer!” We kunnen niet wachten totdat #urinoirplassen trending is.