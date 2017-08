Nergens zoveel langverhuurders: 'Keihard aanpakken'

Woningen die in Nederland verhuurd worden via Airbnb worden vaak met dan zestig dagen per jaar verhuurd. 42 procent van de verhuurders maakt zich er schuldig aan. En dat is in strijd met de regels van onder andere de gemeente Amsterdam waar in Nederland uitgerekend de meeste huizen verhuurd worden. Er staat sinds december een boete op van maximaal 20.500 euro.

De cijfers komen uit een onderzoek van het Franse Le Monde, de Belgische krant De Tijd, het Duitse Süddeutsche Zeitung en het Nederlandse dagblad Trouw. Samen onderzochten ze het Airbnb-gedrag in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.

Nederland bovenaan

Vergeleken met alle andere landen ligt dat het langverhuurderspercentage in Nederland het hoogst. België (40,1 procent), Duitsland (35,2), Frankrijk (33,2) en Zwitserland (32,8) volgen. Daarmee zou Zwitserland als enige ongeveer op het wereldwijde gemiddeld zitten.

Ook zijn appartementen in de Nederlandse hoofdstad verreweg het duurst kijkend naar bijvoorbeeld Parijs (106 euro), Berlijn en Brussel (beiden rond de tachtig). Amsterdam verhuurt de huizen een stuk duurder, namelijk voor zo'n 171 euro per nacht.

Dit heeft overigens ook te maken met de hoge hotelprijzen, die hier hoger liggen dan in de eerder genoemde steden. Amsterdam is wel de enige stad waar in het centrum de gemiddelde Airbnb-prijs hoger ligt dan de gemiddelde prijs van een hotelkamer.

De gemeente Amsterdam en Airbnb maakten daarom eind 2016 afspraken dat de site langverhuurders voor minimaal de rest van het jaar van de site zou halen. Onlangs presenteerde Airbnb andere cijfers dan die uit het krantenonderzoek (dat gegevens kreeg van het commerciële bedrijf AirDNA) aan de gemeente. Het aantal langverhuurders zou niet 42, maar vijftien procent zijn. En afgelopen mei zou het zelfs slechts vijf procent zijn geweest. Het aantal nachten dat kamers verhuurd werden in Amsterdam (134.000) lag in mei 2017 wel een stuk hoger dan dezelfde maand een jaar eerder.

Meer duidelijkheid

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens wil hoe dan ook meer informatie dan alleen in het onderzoek wordt vrijgegeven. „Ik wil precies weten welk deel van die langverhuurders nu in Amsterdam zit. Of het percentage nu veertig of vijftien procent is: illegale verhuur komt hoe dan ook nog te vaak voor. Er verdwijnen nog steeds hele huizen van de woningmarkt. Dat moeten we keihard aanpakken."

Het probleem is volgens Ivens dat Airbnb niet heel graag open is over de exacte cijfers. „En ook Airdna, het commerciële bedrijfje dat de data aan die vier kranten heeft geleverd, doet geheimzinnig over cijfers en methoden."

Registratieplicht

Mede daarom wil de gemeente Amsterdam het verhuren in de stad - alles, niet alleen via Airbnb - aan banden leggen. Per 1 oktober komt er daarom een registratieplicht voor iedereen in Amsterdam die een huis wil verhuren. Ook al is het maar voor een dag. Hierdoor moet de controle eenvoudiger worden.

Meldpunt Zoeklicht

Momenteel vergelijkt de gemeente Amsterdam vooral de gegevens van Airbnb met de meldingen van het Meldpunt Zoeklicht. Hier kunnen Amsterdammers zelf meldingen van overlast wegens of vermoedens van illegale verhuur melden.

Hoewel de bekendheid hiervan nog niet heel hoog is, komen er wel steeds meer meldingen binnen en wordt er ook steeds meer verhuurfraude aangepakt. In heel 2016 werd er 1,9 miljoen euro aan boetes uitgedeeld door de gemeente Amsterdam. In de eerste helft van 2017 ligt dat bedrag op twee miljoen euro.