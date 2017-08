Jaguarwelpen ARTIS voor het eerst buiten hun nest

De twee zwarte jaguarwelpen die op 28 juni in ARTIS geboren werden, hebben hun eerste stappen in het buitenverblijf gezet. Joke Kok, vrijwilligster in de Amsterdamse dierentuin, was getuige en maakte meerdere foto’s.

De jonge jaguars bleven bijna vijf weken in het nest, waar ze vooral sliepen en dronken bij de moeder. Hun ogen, die bij de geboorte nog dicht waren, gingen pas na ongeveer twee weken open. De ogen van jonge jaguars zijn in het begin grijsblauw gekleurd. Langzaamaan leren ze focussen en komen de gele, groene en oranje tinten van volwassen jaguars erin.

Het afgelopen weekend zetten zij, met de moeder in hun kielzog, de eerste stappen buiten het nest. ‘Ma jaguar’ sleepte een prooidier mee naar buiten, zodat de welpen het konden onderzoeken. De welpen zullen vanaf nu af en toe zichtbaar zijn in het buitenverblijf.

Zwarte welpen

De twee welpen in ARTIS zijn zwart van kleur. De kleur zegt niets over het geslacht van de welpen. Of de jaguarwelpen van ARTIS mannetjes of vrouwtjes zijn, wordt na ongeveer negen weken bekeken. Jaguars komen alleen tijdens de voortplantingsperiode bij elkaar. Het nieuwe jaguarverblijf dat eind vorig jaar geopend werd, is dan ook zo ingericht dat de twee jaguars gescheiden kunnen leven.

ARTIS maakt deel uit van het Europese fokprogramma (EEP) voor jaguars. In het kader daarvan kwamen het zwarte mannetje en gevlekte vrouwtje eind vorig jaar bij elkaar en er werden meerdere dekkingen waargenomen. Eenmaal drachtig werden de twee jaguars weer van elkaar gescheiden.

Een jaguar heeft een draagtijd van ongeveer drie à vier maanden. Het vrouwtje brengt de welpen alleen groot. Na anderhalf à twee jaar zijn de jonge jaguars zelfstandig.