Honderdduizenden mensen naar A'dam voor Canal Parade

Na de Canal Parade zin in een feestje? Op talloze plekken in de stad wordt de Amsterdam Pride uitbundig gevierd.

Om 12.30 uur is de officiële start van de parade, maar een uur later gaan de boten pas varen. Om een goede plek te bemachtigen, moet je er wel op tijd bij zijn. De organisatie waarschuwt dat de populaire plekken - voornamelijk bij de Magere Brug en langs de Prinsengracht - al uren voor de start vol staan.

In een kilometers lange route varen tachtig boten langs van allerlei organisaties. Hier komt een hoop volk op af: Amsterdam verwacht, net als voorgaande edities van de Pride, honderdduizenden mensen.

Het is al de hele week feest in Amsterdam vanwege de 22e Amsterdam Pride (voorheen de Gay Pride). Zaterdag stroomt de stad nog voller vanwege de Canal Pride.

