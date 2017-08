Amsterdamse salafist ronselt jongeren voor IS

De 32-jarige in Amsterdam zeer actieve salafist Keith Rienksma staat in nauw contact met terreurverdachten en jihadisten in Syrië en ronselt bovendien jongeren in Nederland voor de organisatie. Dat meldt Het Parool op basis van eigen onderzoek en gesprekken die werden gevoerd met Rienksma zelf.

In die gesprekken kwam naar voren dat Rienksma als zijn grote doel heeft het vestigen van een wereldwijd islamitisch kalifaat. Daarnaast geeft hij aan zowel zowel on- als offline jongeren te benaderen en ze zo te ronselen voor het kalifaat. Hij probeert ze de overtuigen dat het volgens de Islam gerechtvaardigd is af te reizen naar Irak of Syrië.

'Ze vechten daar voor vrede'

„Soms kan ik iemands gedachtegoed wat beter maken, door uit te leggen dat ze daar vechten voor de vrede’’, zegt Rienksma. „Als iemand kiest om te gaan, houd ik hem niet tegen. Dan heb ik respect voor zijn moed en wens ik hem succes." Zelf is hij, zo zegt hij, in Amsterdam gebleven, omdat ‘zijn strijd hier is."

Het had bovendien resultaat want een aantal van de jongeren waarmee Rienksma een dergelijk gesprek heeft gevoerd zijn ook daadwerkelijk naar de landen afgereisd. Met hen heeft hij nog steeds veelvuldig contact. Ook sprak hij met jongeren die op weg naar Syrië of Irak werden aangehouden.

Verder zou Rienksma ook een paar weken lang dagelijks contact hebben gehad met Raoul A.. Deze wordt er samen met zijn broer van verdacht een aanslag te willen plegen op de Amerikaanse ambassadeur.

Bekend figuur

Rienksma is een bekende figuur in de verschillende Amsterdamse moskeeën waar hij zijn geloof aanhangt. In de salafistische Tawheedmoskee was er vorig jaar nog een feest voor kinderen dat door Rienksma georganiseerd was. En bij de Ummahmoskee werd hij weggestuurd na een hevige ruzie.