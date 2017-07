Open Dag Ajax soberder ingestoken vanwege Nouri

Ajax zal de jaarlijkse Open Dag op vrijdag 4 augustus soberder insteken dan normaal. De Amsterdamse club heeft dit besloten vanwege de toestand van Abdelhak Nouri.

Normaal gesproken wordt de jaarlijkse open dag gezien als een feestelijke opening van het seizoen, maar de club heeft helaas moeten besluiten om het programma aan te passen, zo staat op de website van Ajax.

Nouri

Nouri werd eerder deze week van de intensive care afgehaald en overgeplaatst naar de medium care. De voetballer, die begin juli op het veld werd getroffen door hartritmestoornissen, haalt op eigen kracht adem. Zijn situatie blijft echter onveranderd.

Het programma van de dag zal worden gestart met een openbare training van de selectie in de Johan Cruijff ArenA. Hierna volgt de afscheidswedstrijd van voetbalsters Daphne Koster en Anouk Hoogendijk waarmee ze worden bedankt voor hun bewezen diensten voor de Amsterdamse club.

Aan het eind van de dag is er tijd voor fans om handtekeningen te bemachtigen van de spelers van de selectie. De Open Dag vindt twee dagen plaats na de returnwedstrijd van Ajax tegen Nice in de derde voorronde van de Champions League, die op 2 augustus in eigen huis gespeeld wordt.