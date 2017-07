Love locks wekken allesbehalve liefde op

Liefdesslotjes zijn doorn in het oog van vele Amsterdammers, zeker op de Staalmeestersbrug die regelmatig van top tot teen vol ’Forever love’s’ hangt.

Hartjes

Wie weleens op de Groenburgwal fietst, moet het wel zijn opgevallen: de enorme hoeveelheid slotjes aan de Staalmeestersbrug. Ze hangen er in alle kleuren en maten en de Forever’s en hoopvolle hartjes met twee voornamen of letters en ’hun datum’ schitteren je al van een afstandje tegemoet, van Tyler hartje Kaitlyn 3-7-2107 tot het meer anonieme Z love M 1/7/17. De sleutels van de slotjes liggen een paar meter daaronder, in het water.

Pretpark Amsterdam

„Dat kan toch ook niet goed zijn voor de gracht…” mijmert Arjan Welles. Hij is een van de drie achter Pretpark Amsterdam, een online community die actief is op Twitter en Facebook en bericht over Amsterdamse doornen in het oog. Van afvalophoping door de stad tot deze brug. Een prachtige brug van 90 jaar oud, noemt hij het monument. „Maar daar zie je vaak niets meer van, de hele brug wordt verknald door die stomme slotjes.” Ze zijn echt geen zure grijze oude mannetjes die lopen te klagen, licht hij Pretpark Amsterdam toe. „We zijn betrokken bewoners van een jaar of veertig die de balans in de stad van wonen, werken en recreëren heel belangrijk vinden.” Toeristen horen natuurlijk bij Amsterdam, vervolgt hij, ,,maar het huidige massatoerisme leidt tot drukte en doorgeschoten balans.”

'Romantisch fenomeen'

Sinds het boek en de film I want You uit 2006/2007 waarin Ponte Milvio in Rome het decor was voor een liefdesgeschiedenis inclusief love locks, heeft het ’romantische fenomeen’ een vlucht genomen en hangen bruggen in vele Europese steden vol. Het leidt tot Facebook-groepen als ’Stop the Love Locks’ en ook Pretpark Amsterdam ziet ze liever verdwijnen dan nog meer komen. „Er zijn toch genoeg andere en vele leukere manieren om je liefde te tonen?”

Love Bridge

Aanstichter van de slotjesoverkill, zou de eigenaar van Shop de Ville zijn. Hij zit op nog geen vijf meter afstand van de brug, verkoopt de slotjes voor zo’n 10 euro per stuk en promoot ze op Facebook. „Hij heeft zelfs de brug eigenhandig benoemd tot Love Bridge en dit op Google en Apple Maps gezet.” Recensies op de Facebookpagina van de winkel zijn niet mals en Amsterdammers vervloeken ’die gruwelijke asociale slotjes’ (1 ster). Maar vooral het idee dat iemand een publiekelijk stukje Amsterdam misbruikt voor eigen commercie, daar kunnen Welles en andere bewoners niet met hun verstand bij. „Die toeristen weten bijna niet beter dan dat ze op een officiële liefdesbrug hun slot hangen.”

Knip

Ze worden ook behoorlijk misleid, want alle ’Forever’s’ zijn maar van korte duur en worden zeer regelmatig door de gemeente van de brug geknipt. Twee weken geleden leverde dat nog 500 kilo aan metaal op. „Moet je nagaan hoeveel sloten er hingen”, verzucht Welles, „want hoeveel weegt zo’n dingetje nou?”

Niet blij

Stadsdeel Centrum is er ook niet blij mee, laat bestuurscommissievoorzitter Boudewijn Oranje (D66) weten. „De liefdesslotjes zijn simpelweg schadelijk voor de bruggen.” Ze kunnen de brug uit balans brengen en bemoeilijken het onderhoud en openen en sluiten van van de brug. „Amsterdam is geen decor voor toeristen, maar een stad waarin gewoond en gewerkt wordt en waarin we zorgvuldig met onze mooie bruggen omgaan.”

Op slot

De eigenaar van Shop de Ville wilde niet reageren. Toen Metro hem vroeg wat hij nou van al die slotjesklachten vond, deed hij zijn lippen stijf op elkaar en maakte een heel toepasselijk gebaar: ’mijn mond zit op slot’.