Gratis grillburgerfissa in Amsterdam, sausje erbij?

Driewerf hoera. Amsterdams familiebedrijf blaast veertig kaarsjes uit voor hun beroemde burger, organiseert toepasselijk partijtje en brengt geheime saus op de markt.

Gratis

Als je jarig bent, dan trakteer je, weet FEBO als geen ander, het oer-Amsterdamse bedrijf, bekend onder snack- en frituurminnenden in heel het land. Een van de bestsellers, hun grillburger, werd 40 jaar geleden geboren en zondag wordt dit gevierd met de FEBBQ: grillburgers kanen tot je erbij neervalt. De kosten? Lekker gratis.

Populair

Directeur Dennis de Borst wrijft zichzelf al verlekkerd in de handen, ook hij houdt wel van een gegrild burgertje op zijn tijd, het liefst met een milkshake erbij, zo verklapte hij eerder aan Metro. Hij noemt de burger, naast de rundvleeskroket, het icoon van het familiebedrijf. ,,Toen mijn vader en opa de burger samen ontwikkelden was-ie van meet af aan populair. Vorig jaar werden er ruim 3,7 miljoen verkocht. Het recept van de iconische saus is nog steeds geheim…” Een mysterieuze blik verschijnt in zijn pretogen. ,,Alleen mijn vader, onze kwaliteitsmanager en ik weten dit.” Het geheim geeft-ie nog altijd niet prijs, maar ‘een potje goed nieuws’ voor de fans: de saus is nu tijdelijk te koop in hun vestigingen. Kun je zelf ontdekken waar de saus nog meer lekker op is, of op wie, voor de experimentele #snackfans onder ons.

Pot saus

De pot zelf ziet er ook uit om je tanden in te zetten, figuurlijk dan en daar zit het street art collectief Kamp Seedorf achter. De samenwerking is een een-tweetje: Kamp Seedorf gaf al eerder de muren van Amsterdam kleur met een uitvergrote prent van hun held: de grillburger.

Feestje

Het verjaardagsfeestje wordt zondag vanaf 16:00 uur gevierd en houd Facebook in de gaten voor de precieze locatie van de grillfissa. Dresscode: doe maar iets ruims (dan past er meer in), want ze gaan net zo lang door tot alle burgers op zijn. ,,En dat zijn er veel.” Ooit zag De Borst iemand een hele rij van de loketautomaat openen, ,,hij schoof maar liefst acht grillburgers naar binnen!” GRLLBRGR RSPCT.