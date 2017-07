Fietsen delen is zo gek nog niet met de FlickBike

Stel: je wil na een werkborrel naar huis. Er rijden geen trams meer, geen nachtbussen en een taxi past even niet in je budget. Simpele oplossing: je pakt een FlickBike. De start-up experimenteert deze zomer met zijn nieuwe deelfietsconcept in Amsterdam.

Hoe werkt het?

De FlickBike is te vergelijken met het concept van de Car2Go. Je downloadt de app, maakt een account aan en ziet op een kaartje waar er in jouw buurt een fiets staat die je kunt reserveren. Het slot open je door de QR-code te scannen en voor je het weet, ben je onderweg. Ben je op de plaats van bestemming, dan stal je je fiets in een openbare fietsenstalling daar. Kosten: 1 euro per half uur.

Ze gaan er bij FlickBike van uit dat gebruikers de fiets niet veel langer gebruiken, alhoewel dat wel mag. Toeristen zijn bewust niet de doelgroep. „Er zijn al voldoende diensten die bestemd zijn voor toeristen. Bovendien is de drempel van het downloaden van de app, het registreren en het zoeken van een fiets te hoog”, vertelt initiatiefnemer Vikenti Kumanikin aan Metro.

FlickBike is sinds afgelopen weekend live en - zoals dat dan gaat - is er ook kritiek. Want waarom communiceert de app bijvoorbeeld in het Engels? „Dat is een kostenoverweging”, legt Kumanikin uit. De service is bedoeld voor Amsterdammers, maar dat zijn niet alleen Nederlanders. „De gemiddelde Amsterdammer spreekt vloeiend Engels, dus dat zou geen probleem moeten vormen.”

Goed contact met de gemeente

Maar we hebben in Amsterdam toch al andere services die deelfietsen aanbieden? Donkey Republic hanteert bijvoorbeeld vergelijkbare regels, gebruikers van deze fietsen zijn ook niet gebonden aan speciale stallingen. Tot ergernis van de gemeente, die de fietsen wil weghalen. „Zij hebben geen contact gehad met de gemeente”, legt Kumanikin uit. „Wij hebben dat al maanden, we zien het vooral als een partnerschap.” Een tweede voordeel van FlickBike is dat de fietsen niet vastgeketend worden aan stallingen, waardoor ze ook aan de kant gezet kunnen worden. „FlickBikes hebben geen kettingen. Je zult ze in de praktijk nooit met veel naast elkaar zien staan”, vertelt Kumanikin.

De fiets overal kunnen neerzetten, heeft ook zo zijn nadelen. Zet je hem niet in een openbare stalling, dan kan hij zomaar eens in het fietsdepot belanden. En Amsterdammers weten dat de ophaaldienst er als de kippen bij is als deze een foutief geparkeerde fiets spot. Die wordt verwijderd. Dit gebeurde ook al bij een paar fietsen van FlickBike. Wat Kumanikin betreft zou de ophaaldienst er goed aan doen FlickBike te benaderen voordat deze de fietsen afvoert naar het depot. „Onze busjes rijden af een aan om fietsen op te halen.”

Een eventueel struikelpunt voor de start-up is de wijze waarop de gebruiker ermee omgaat. „In onze voorwaarden is opgenomen dat de gebruiker de fiets goed moet neerzetten. De boete die wij ontvangen zou doorbelast kunnen worden.” Natuurlijk hoopt het bedrijf dat dat er helemaal niet van komt. FlickBike is een initiatief dat een groep betrouwbare gebruikers nodig heeft. Er is ontzettend veel aandacht voor het concept en de meningen zijn overwegend positief. Het bedrijf is van plan om te anticiperen op piekmomenten door tijdelijk veel fietsen neer te zetten op plekken als IJburg of de NDSM-werf. Na een festival kun je dan de fiets pakken in plaats van te wachten op een bus. Kumanikin ziet de zomer als een experimentele periode voor FlickBike. Bevalt het initiatief in Amsterdam, dan is uitbreiding naar andere steden goed mogelijk.