Eén boom per drie inwoners... Al 'n boomfie gemaakt?

Behoorlijk veel bomen in Amsterdam, gemeente zet (bijna) alle bomen in kaart.

Bomenkaart

Als je je weleens afvraagt waar toch die vogelshit op je zadel telkens vandaan komt, moet je misschien eens naar de Bomenkaart van Amsterdam kijken. Zo kun je zomaar ontdekken dat op jouw pleintje een tachtigtal eiken, esdoorns en ‘overige soorten’ staat. En bomen trekken vogels aan en vogels… Cirkeltje rond, als een boomstam.

Winnaarsboom

De gemeente heeft tot op de boom af in kaart gebracht waar welke en hoeveel bomen staan. De winnaarsboom die maar liefst 31.606 in Amsterdam staat, is de iep. In totaal staan 270.359 bomen op de kaart, variërend van platanen (15.559) en elsen (13.023) tot die oude vertrouwde paardenkastanje (4626). Een behoorlijk stijging vergeleken met de eerste meting in 1875, toen de stad slechts 4.000 bomen telde.

Niet allemaal

Toch staan niet alle bomen op de kaart, die op begraafplaatsen, in privé-tuinen en in het Amsterdamse Bos ontbreken, het daadwerkelijke aantal ligt dus nog veel hoger. Helaas zou dit wel eens de bomenclimax kunnen betekenen, blijkt uit de gegevens van de gemeente. „Inmiddels wordt het lastiger om dit aantal uit te breiden, steeds vaker blijkt dat bomen te weinig ruimte hebben.” De gemeente zet daarom in op meer gezonde bomen en betere groeiruimte. Sinds vorig jaar moet een herplant- en compensatieregeling ervoor zorgen dat het grote bomenbestand in elk geval op peil blijft.

1:3

We hebben ruim 270.000 laan- en straatbomen en dat komt neer op een boom per drie inwoners. Stukken beter voor elkaar dan een Parijzenaar, die een boom met 21 anderen moet delen. Niet dat we veel met 'onze boom' kunnen doen, hij blijft tenslotte van de gemeente, maar het idee is leuk. Kijken kan natuurlijk altijd, knuffelen ook heus wel en wat te denken van een echte boomfie maken? Metro banjerde door dicht struikgewas, zocht de mooiste boom uit (een iep) en probeerde zo goed mogelijk met hem op de foto te gaan. Het bleek nog best lastig, toch weinig interactie met een boom.