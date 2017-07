Column GVB: show your pride, enjoy the ride

Inge Keur, aangenaam. Ruim twintig jaar geleden neergestreken in Amsterdam en nooit meer weggegaan. Ik hou van deze stad. GVB is mijn plek, de reiziger mijn drijfveer. Daarom ben ik als manager als een vis in het water bij Verkoop en Service. Ik neem je de komende tijd graag mee in de vragen, klachten en complimenten die wij binnenkrijgen.

GayVB

Ik ben er trots op bij een bedrijf te werken dat letterlijk iedereen meeneemt. We vervoeren zakenmannen (en -vrouwen!), ouderen, moskeebezoekers, studenten, baby’s, toeristen en je buurvrouw. Wie GVB een beetje kent, weet dat bij ons ook iedereen werkt. We zijn net zo divers als Amsterdam. We hebben beleid om mensen met een beperking aan een goede baan te helpen - en maken dat ook waar. Alle nationaliteiten en culturen die je in Amsterdam ziet, werken ook bij ons. Daarom is het nooit saai bij ons, ongeacht op welke tram, bus, metro of veerpont je stapt. En als het dan ook nog lekker druk is, hoor en zie je van alles om je heen.

Terwijl in Amsterdam sommige buurten 'wit' zijn en andere zogenaamd 'zwart', zie je bij GVB alle kleuren van de regenboog. Altijd. GVB verbindt het allemaal met elkaar en is door en door Amsterdams. Natuurlijk gebeurt het ook bij ons wel eens dat culturen botsen. Bij de Klantenservice krijgen we daarover soms klachten. Elke klacht nemen we serieus, want elke klacht is er één te veel. We gaan daar uitgebreid het gesprek over aan met zowel onze reizigers en onze collega's. Want juist datgene dat ons sterk maakt - die inclusiviteit, er zijn voor alle Amsterdammers en haar bezoekers - komt bij ons altijd op de eerste plaats. Daarover kun je ons dus ook altijd bellen of een berichtje sturen.

Een echt Amsterdams 'regenboog'-feestje waar ook van alles bij elkaar komt, is de Pride Amsterdam (Gay Pride). Ik vind het zelf altijd bijzonder om te zien dat zoveel mensen dit feest meebeleven, samen met de LHBTI-gemeenschap. Het is mooi dat we in Amsterdam één keer per jaar uitbundig kunnen vieren dat iedereen hier welkom is. Daar ben ik trots op. En dat die diversiteit in onze stad elke dag heel gewoon is. Normaal gesproken dan. Helaas komt het ook voor dat homo's of andere leden van de LHBTI-gemeenschap onder vuur komen te liggen. Wij steken hen en onszelf daarom dit jaar een hart onder de riem door een ‘regenboogtram’ te laten rijden. Een tram die niet alleen van binnen divers en kleurrijk is maar ook van buiten spat van de regenboogkleuren. En voor één week zijn we niet GVB, maar GayVB. Ik denk dat dat genieten wordt. Dus… stap binnenkort eens binnen, wees trots en geniet!