Amsterdam staat in top 10 populairste steden

Amsterdam is te vinden in top 10 van de populairste steden ter wereld. Dit blijkt uit een online onderzoek van Ipsos, een marktonderzoeksbureau dat deelnemers vroeg wat de beste steden zijn om te wonen, te zoeken of zaken in te doen.

Voor het onderzoek werden meer dan 18.500 mensen uit 26 landen bevraagd. Op de eerste plek staat niet geheel verrassend: New York. Abu Dhabi bemachtigde een tweede plek en Londen staat op plaats nummer 3. De rest van de lijst wordt bezet door Parijs, Tokio, Zurich, Sydney, Rome, Amsterdam en LA.

Alle generaties

Een negende plek voor Amsterdam dus. Ipsos heeft ook per generatie op een rijtje gezet welke steden het meest in de smaak vallen. Alhoewel Amsterdam bij de babyboomers buiten de top 10 valt, is de stad bij generaties X, Y en Z wel populair. Gaat het puur om het bezoeken van de stad, dan doet Amsterdam bij alle generaties goede zaken.

De beste stad om te bezoeken is volgens de deelnemers aan het onderzoek Parijs, hierop volgen Rome en New York. Deze laatste is weer de populairste stad om zaken in te doen, gevolgd door Abu Dhabi en Londen en Hong Kong. Wat betreft het leven in een stad staat Zurich op 1 en nemen Sydney en Abu Dhabi een respectievelijk tweede en derde plek in.

Amsterdam is de enige nieuwkomer in de top 10. Bij het vorige onderzoek van Ipsos (in 2013) behaalde de stad een veertiende plek.