Deze vier vrienden gaan nu voor echte karaokebar

De vier vrienden van de Duke of Tokyo willen naast hun populaire karaokewagens nu een echte karaokebar Tokio-stilo en starten crowdfunding campagne.

Japansterdam

„Wist je dat karaoke ooit de Nobelprijs voor de vrede heeft gewonnen?” knikken de vier van de Duke of Tokyo enthousiast. Ze snappen dat ook wel na de vele events waar ze met hun mobiele karaokewagens het figuurlijke dak eraf hebben gefeest en gezongen. Make karaoke, not war: „Mensen gaan helemaal áán in onze wagens en komen er vol positieve energie uit.”

Verbroedering

Op het nu nog verlaten terrein van Bacchus Wijnfestival in het Amsterdamse Bos, versieren Wessel Kruyt, Sylvester Jansen, Has Peters Sengers en Ben Warren hun karaokebar voor komend weekend. Afgelopen weekend was al een succes, „mensen waren zelfs boos toen we moesten sluiten”, blikt het Duke of Tokyo-kwartet lachend terug. „Ah toe, nog een nummertje, riepen ze uit!” Van Britney Spears tot Backstreet Boys, alles komt hier voorbij en vervelen doet het nooit, „het is elke keer weer anders.” Zoals die keer op festival Wildeburg toen Sylvester om zes uur ’s ochtends met de nog als enige overgebleven gast in de wagen keihard Limp Bizkit zong en ze samen de wagen op haar wielen deden trillen. Ja, karaoke verbroedert.

Gouden poes

Bohemian Rapsody is de groepsfavoriet en verder is Wessel goed in ’cheesy songs’ en gaat Sylvester dus nogal lekker op rocknummers. Ooit was er een meisje dat de hele wagen stil kreeg met haar three minutes of karaokefame, „anderen kunnen weer totaal niet zingen, maar dat maakt hier niet uit.” De gouden poes met het niet meer op en neer gaande handje, gaat altijd mee. Al probeerde iemand op Mysteryland de kat te jatten, grijnzen ze. Zonder succes, „hij viel op de grond en toen brak-ie zijn arm… Arme poes.” Ze dragen meestal hun Duke of Tokyo-shirt, „maar als het heel gezellig wordt, gaat zeker een kimonootje aan.”

Hop Sake!

Het perfecte karaokedrankje is natuurlijk sake. Het smeert de keel „en je wordt er relaxed dronken van, zodat je nog wel kunt zingen.” Dat serveren ze dan ook in groten getale in hun bar, evenals Japanse cocktails bedacht door de Londense Ben die er later bij kwam. Een ’echte cocktailbaas’, volgens zijn vrienden en mag de Big Ben van de cocktails worden genoemd met jarenlange ervaring in de beste bars. Ben zelf blijft bescheiden, „ik vind het gewoon leuk om te doen.”

Londen, baby

Het karaokezaadje werd geplant toen ze op een avond voor een volle Casablanca stonden, nog niet haar huis wilden en zin hadden om ’iets met z’n allen’ te doen. „Maar we eindigden weer op de bowlingbaan”, vertelt Wessel. Ze misten een leuke groepsactiviteit in de stad en toen ze een weekend in Londen waren, waar de karaokehype al volop was losgebarsten, (Ben: „we picked it up before the Dutchies”) en een gesprek met de manager van Lucky Voice hadden, kochten ze daarna meteen een fles champagne in de avondwinkel en proostten met elkaar op straat. Ze verklaarden de bromance for ever en wisten: dit gaan we in Amsterdam doen!

Minifestival

Ze bedachten iets origineels en kochten vier schaftwagens. Een marktkraam en zeecontainer volgden rap en het resultaat: een mobiele setting met karaokewagens, sake-bar, dj-booth en Japanse bbq. „We kunnen een soort minifestival neerzetten!” Ze staan op grote festivals als Into the Woods, maar ook bij TonTon Club deze zomer. Onlangs togen ze naar Tokio om de wereld van karaoke te ontdekken en de crowdfundingfilm te maken. Ze keken hun ogen uit en verbleven bijna 24/7 in allerlei karaoke-bars. Echt óveral was karaoke, ,,zelfs in het kleinste barretje met vier krukken, toverde de barman een setje onder de bar vandaan." Er was maar een Engels liedje, I want to Break Free, de rest was Japans, ,,de eigenaar zong met zo’n hoog stemmetje mee, echt briljant.”

Partners

Van vrienden zijn het partners geworden, in crime en in business, want er wordt zowel hard gefeest als gewerkt. Het zijn de dikste vrienden geworden, zo blijkt wanneer je met dit gezellige viertal optrekt. Ze maken grapjes, maar buffelen ook met z’n allen wanneer de wagen een stuk moet worden verschoven. Met zweetparels op hun voorhoofd: „ook daarom zou een vaste bar nogal chill zijn!”

Crowdfunding karaokebar

Na ontelbare karaoke-songs, minstens zo veel sake en alle opgedane ervaring, is nu de tijd en rijst rijp voor de volgende stap: een echte karaoke-bar, het volwassen maar minstens zo gezellige broertje van de wagens. Donderdag gaan ze live met hun crowdfunding campagne, want er is natuurlijk wel geld voor nodig. 175.000 euro om precies te zijn, „en het liefst meer!” roepen ze in koor. ,,Je moet het zien als een lening”, lichten ze hun campagne toe. ,,Liefhebbers kunnen instappen vanaf 250 euro en als de bar er komt, krijgen ze hun geld terug met een flinke rente en een leuke beloning.” Een gouden kimono met hun naam erop bijvoorbeeld, ,,of een privé-karaokefeestje bij ons, dat is toch fucking mooi?”

Heel anders

Tot 11 augustus hebben ze de tijd en hebben er volle bak vertrouwen in. En het leukste is natuurlijk dat er straks een echte karaoke-bar in de stad komt waar alles Tokio en karaoke uitademt, vervolgen ze en ze zien het al helemaal voor zich, getuige de acht glunderende ogen als ze erover vertellen. ,,Het wordt iets heel anders dan hoe het Japanse fenomeen en zelfs culturele erfgoed tot nu toe bij ons bekend staat.” Vergeet het dronken gelal in een bruine kroeg waar toevallig ook een karaoke-set aanwezig is, want deze ondernemende boys willen het helemaal Tokio-stilo: een indoor Japanse straat met vlaggen en lampionnen en met een zestal deuren waarachter karaokebooths in alle maten prijken. ,,Een echte aanwinst voor de stad!”