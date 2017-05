Luid je weekend in met gratis weekdieren in het park

Duizend gratis oesters bij VrijMiBo in Vondelpark.

Hot hot hot

Het zou vrijdag zomaar eens héél heet kunnen worden in het Vondelpark… Niet alleen door de verwachte broeierige temperaturen, maar ook door de VrijMiBo die visrestaurant Pesca organiseert ter ere van haar eerste verjaardag. Hun cadeau: duizend oesters! En misschien zijn het er wel meer, helemaal gratis, van 17:00-19:00 uur bij Vondelpark3.

Lustopwekkend?

Of ze echt werken als een afrodisiacum, dat weet ze niet, lacht Pesca’s Berber Bijlsma, „maar lekker zijn ze wel.” Zo’n duizend stuks hebben ze besteld bij het Rotterdamse Schmidt Zeevis en met tien man Pesca sterk, openen ze vrijdag de schaaldieren die vaak nog worden gezien als ‘decadent’ en daardoor niet even toegankelijk voor elke smulpaap. Pesca opent de oester letterlijk, maar ook figuurlijk, „we willen iedereen die zin heeft, uitnodigen om langs te komen.”

Oefening baart opening

Vondelpark3 zorgt voor een buitenbar, muziek en drankjes en Pesca voor de bite erbij. Het vergt wel een handigheidje en wat oefening om ze te openen en een sommigen uit haar team zijn echte oesterbeukers, „ze doen er met gemak meerdere in een minuutje.” Hoe je een oester eet? Sowieso slurpend met je mond en tabasco in de oester is een no go, rilt ze spontaan, „dat verpest de hele zilte smaak van de delicatesse.” Een beetje citroensap en mignonette (rode wijn vinaigrette met sjalot) is meer dan genoeg om de oester helemaal tot zijn recht te laten komen.

Parel

Bang voor voedselvergiftiging, is ze niet. „Onze oesters zijn van zo’n hoge kwaliteit dat ik met bijna 100 procent zekerheid kan zeggen dat er geen rotte tussen zit.” En je zou na wat kansberekening concluderen dat er met 1000 stuks wel eentje met een parel tussen zou zitten, toch? Wie weet, knipoogt ze, „wie hem vindt, mag hem houden.”

Oesterpoester

Het visrestaurant aan de Rozengracht is iets totaal anders dan anders en het wordt ook wel theatre of fish genoemd. Hun neusje van de zalm is de zeebaars en als je binnenkomt, zie je meteen de uitgebreide vismarkt. „Onze Viswijven en Mosselmannen, dat staat ook op onze shirts, helpen je om een keuze maken.” Ze hebben speciaal voor de oesters nieuwe shirts laten maken, met Oesterpoester erop. „Die zijn helaas net niet op tijd binnen voor vrijdag…” Wel voor het event Taste of Amsterdam dat 2 juni begint en waar ze ook staan met hun viswaren. Maar eerst de VrijMiBo waar het heus niet een enkel oestertje per persoon is, zo besluit Pesca's Viswijf Berber, „er is genoeg voor iedereen!”