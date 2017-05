En dan sta je ineens op een singlefeest

Metro's Iris ging naar een feest met 450 andere vrijgezellen.

Kneuzenparty?

Ik ben toch niet uitgenodigd voor een dikke kneuzenparty? vraag ik mezelf af wanneer ik op het pontje naar de NDSM sta. In de IJ-kantine barst over een paar uur DinnerVibes los, een feest waar 450 vrijgezellen uit heel het land op af komen, over een kwartier start het diner. Het is mijn eerste keer op zo’n event en eerlijk is eerlijk: ik heb er een stevig vooroordeel over dat het een palet zal zijn aan wanhopige doch bronstige vrijgezellen met als credo ‘pakken wat je pakken kunt’.

Vooroordeel

Een stap over de drempel en mijn vooroordeel moet ik meteen in het IJ laten varen, want het eerste aanblik is toch best veelbelovend. Vrouwen in hippe outfits, een iets te strak blauw rokje daargelaten, mannen in soepele shirts en overhemden, een aantal te druk met bloemen beprinte daargelaten. Er wordt druk geborreld aan de bar of mensen zoeken alvast de tafel waaraan ze zijn ingedeeld. ,,Welkom!” Roy van Ammers duwt me een welkom biertje in mijn hand. Na een succesvolle carrière in het bankwezen, besloot hij het roer om te gooien, „ik zocht avontuur.” En dat vond hij. Hij werkt nu tien maanden bij VillaVibes, het bedrijf dat reizen, feesten en activiteiten organiseert voor de hoogopgeleide single tussen 25 en 49.

Geheim

Roy verklapt het geheim van het concept: ,,het is geen daten, maar je kunt nooit weten.” Niemand gaat hier naartoe met als hoofddoel een relatie te scoren, ,,maar wel om iets leuks te doen met andere vrijgezellen.” Van skireizen met de kerstdagen (,,dan wil je zeker als single niet alleen op de bank zitten”) tot tennistoernooien. En nu ook dit feest. ,,Het was binnen 48 uur uitverkocht.” Hij is zelf ook reisleider en vrijgezel en heeft inderdaad wel sjans zo af en toe, bekent hij lachend. ,,Het is het skileraar-effect, maar ik doe er niets mee hoor, het moet niet zo zijn dat ik in het vaarwater van de mannelijke deelnemers kom.” Ik ben ingedeeld aan tafel 25, wijst hij me de weg, „en ik zit tijdens het hoofdgerecht aan jouw tafel, gezellig hè?” Zeker.

Tafel 25

Mijn tafelgenoten zijn al druk in gesprek wanneer ik aanschuif. ‘Is dit de eerste keer voor jou? Ben je al lang vrijgezel?’ zijn een kleine greep uit de vragen die de ronde gaan. De jongen naast me vertelt over de skitrip waaraan hij laatst deelnam. ,,Al mijn vrienden zijn intussen gesetteld, maar ik wil wel op vakantie op een ongedwongen manier.” Ja, hij heeft weleens iets overgehouden aan een event van VillaVibes. Geen soa, wel een leuke scharrel. „Maar ze woonde in Zuid-Limburg en ik in Groningen en de afstand bleek toch een dingetje.”

Miss Koe

Opvallend is dat niemand verwacht hier per se de liefde tegen te komen, „het is gewoon gezellig en superfijn om even geen babyverhalen of gezeik over schoonouders aan te moeten horen.” Ook hoor ik van een jongen uit Overijssel hoe je het beste de uiers met vaseline in kunt smeren tijdens de Miss Koe verkiezing, je leert nog eens wat op zo’n avond. Een kijkje naar alle andere tafels en de variatie aan mensen valt op. Of zoals Jeroen, een tot in de puntjes verzorgde jongen van een jaar of dertig, het omschrijft: „je hebt hier de hippe boy tot de autist, maar toch vindt bijna iedereen wel aansluiting.”

Spelletje

Na de drie gangen, waarbij ik de helft van mijn carpaccio aan mijn buurjongen die baalde van zijn soep, heb wegegeven -vrijgezel zijn schept tenslotte een band-, wordt de Confessiongame gespeeld, waarbij mannen en vrouwen elkaar het overhemd en jurkje van het lijf kunnen vragen door middel van ‘verwachtingsvragen’, variërend van ’verwacht je dat hij/zij een Ikea-kast in elkaar kan zetten?’ tot ’denk je dat hij/zij weleens XTC heeft gebruikt?’ Het spelelement brengt iedereen in zijn eigen element en de sfeer wordt steeds losser, ook dankzij de drankjes die goed doorgedronken worden.

Liefde of..?

Wanneer de Dj ‘Another Love’ in de remix knalt, gaan alle sneakers, veterschoenen en hakjes van de vloer. Niet veel later zie ik een pril stelletje innig verstrengeld bij de sigarettenautomaat en wordt menig telefoon uit de zak gehaald om foto’s te maken en nummers uit te wisselen. Wie weet wordt er toch nog wel liefde gevonden, besluit ik wanneer ik weer op het pontje sta. Al is het maar voor een avond, de vibe zat er in elk geval lekker is.