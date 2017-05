Een finale kijk je niet

Ajaxfans die nu rond de 25 zijn hebben nog nooit bewust een Europese finale met hun club erin gezien. Op die leeftijd had ik er vijf meegemaakt. En omdat de UEFA-cupfinale van 1992 over twee duels werd uitgevochten, heb ik al zes keer het uiterste van mezelf moeten vergen.

Als fan kijk je een finale niet. Die beleef je.

Alles is anders tijdens een finale. Het rood van onze shirtjes lijkt net even roder, het gras is groener. Je ziet vertrouwde koppies op het veld, maar het zijn ineens nóg meer de gezichten van helden. Een vreemd stadion, en toch zoveel eigen fans. De verbondenheid is groter dan je ooit hebt gevoeld.

Er staan dit jaar vier clubs in een Europese finale. Real Madrid, Manchester United, Juventus en Ajax. Laat dit even bezinken...

We horen bij de absolute elite. Voor hoelang? Dat maakt geen mallemoer uit! We staan er. En die enorme trots ga je voelen. Of je nu thuis zit, of in dat Zweedse stadion.

Deze dag voelt alles anders. In Zweden loop je met duizenden gelijkgestemden door de stad, gekleed in rood-wit, liederen zingend en de uren aftellend naar de avond van je leven. Zenuwen gieren de hele dag al door je keel en die tracht je weg te drinken. Niet te veel, want je wil geen minuut van deze dag missen.

De achterblijvers proberen te werken, te studeren of gaan naar school. Maar ze zijn er met hun hoofd niet bij. Het grote speculeren is dan allang begonnen. Maken we kans? Speelt Traoré, of Kluivert? Of toch Neres? Tete of Veltman? Oh, als Kluivert toch eens de winnende maakt, exact 22 jaar nadat zijn vader dat deed...

Alles is anders vanavond. Een doelpunt voor ons zal beter voelen dan de eerste zoen van je grote liefde. Eentje tegen is als een onverwachte greep in het prikkeldraad. Een gemiste kans doet nog meer pijn. Want je weet; wellicht krijgen we nooit meer zo’n kans.

Je gaat kapot, de wedstrijd zal alle energie uit je zuigen. Je gaat vanavond momenten meemaken die je nooit meer zult vergeten. Als we winnen word je gek, dan is je leven verrijkt. Bij verlies sterf je een beetje.

Geniet zoveel als je kan, adem de sfeer in om ’m nooit meer uit te blazen.

En morgenochtend zul je weten: een finale beleven is pure topsport.