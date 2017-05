Deze pleeboys doen (wc-)briljante vondst!

Vier studenten hebben dé oplossing voor ‘van die ondergepiste wc-brillen’: P-Pall, plassen ging nog nooit zo lekker.

Nutslapper...

De eerste prototypes gingen te snel omhoog, ,,die noemden we de nutslapper” en ze kijken spontaan synchroon ietwat pijnlijk naar daar beneden. Maar na maanden van intensief onderzoek, testen en ontwikkeling is ‘jouw maatje bij het plassen’ er nu helemaal klaar voor: P-Pall, de veer die de bril voor je omhooghoudt, ,,je treft zo nooit meer zo’n ranzige wc-bril en je kunt hem schoon naar beneden trekken als je even wilt zitten.”

Geen plee-ers (behalve S misschien)

De enthousiaste baasjes achter deze simpele doch oh zo doeltreffende vondst zijn de 3 J’s plus S: Joren Straatman (24), Jeppe Oterdoom (23), Jairo Verlaan (22) en Sibout Gooszen (22), alle vier studenten van de minor Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Drie van de vier hebben een vriendin, dus hun ‘plee-ertijd’ ligt achter hun, grijnzen ze, Behalve bij Sibout misschien, ,,ik ben nog vrijgezel.” Ze ruiken fris en fruitig, ondanks dat ze de afgelopen weken boven vele wc’s hebben gehangen om alles te testen -zal hun eau de toilette wel zijn- en hebben er volle stortbak vertrouwen in dat hun P-Pall een succes gaat worden. ,,Juist door de eenvoud.”

Goedkoop/goed doel

En het is supergoedkoop vergeleken met andere wc-oplossingen, zoals de zichzelf verschonende bril (‘kost paar honderd euro’). Nog geen drie tientjes kost deze veer die tot het bioscoopstoel-effect op de plee leidt en de jongens blijken ook maatschappelijk betrokken: ze geven per verkochte P-Pall een euro aan Simavi, ,,zij proberen in derdewereldlanden de sanitaire omstandigheden te verbeteren.”

Gouden veer

Het viertal zit boordevol ideeën. Wie weet kunnen ze ooit een gouden P-Pall naar de koning sturen, fantaseren ze, of naar Trump en ze roepen al knipogend de bedachte slogan. ,,We make toilets great again.”

Eureka!

Het was Joren die het idee van de veer bedacht, na een gastcollege waarin werd gevraagd alle problemen van die dag om te zetten in een oplossing. Toen hij na college de wc’s indook, wilde hij het liefst meteen omkeren. ,,De bril was helemaal ondergepist, maar ik moest zo nodig…” Dus piste hij hem nog meer onder, bekent hij met een lach. ,,Je gaat echt niet dat ding dan nog omhoog doen!” Al plassende, beleefde hij een openbaring, daar op de wc van de HvA. Wat nou als er een soort veer zou zijn die de bril omhooghoudt, waardoor hij dus schoon blijft voor wanneer je even wil zitten?

Gouden team

Toen hij in januari aan de minor begon en ze daar in teams een ondernemersplan moesten maken, viel alles op zijn plek: ik ga de veer ontwikkelen, wist hij en zijn drie minorgenoten, met wie het al meteen klikte, sloten aan. Ze bundelden de vier krachten, zo is Jeppe van de productontwikkeling en al van jongs af aan gek op uitvindingen, is Jairo goed in businessmodellen en Sibout van de multimedia, in een notendop. En Joren de vliegende keep, ,,we zijn een echt team en doen alles samen.” Behalve plassen dan, al hebben ze de afgelopen weken menig uur doorgebracht in het kleinste lokaaltje van de HvA.

Enthousiast

Ze begonnen als Team Wc-Bril en zijn intussen Team P-Pall en hebben al meerdere afnemers gevonden, onder andere de Club voor Zweefvliegen en de scouting en er zijn al tientallen geïnteresseerden bij wie ze de komende week langsgaan met hun uiteindelijke P-Pall. ,,Veel horecaondernemers en sportclubs reageren meteen heel enthousiast.” Hun doel: een schoon en droog wc-landschap en dat is hard nodig, beaamt het wc-brilkwartet. De smerigste waar hij ooit op zat, of juist niet zat (,,veel te ranzig”) was toch wel die op het traject Amsterdam-Utrecht in de trein, meent Joren, ,,wat een klerezooi is het daar vaak.” Jairo doet zo mogelijk een nog viezere duit in het zakje: ,,die wc’s langs de Duitse snelweg, die zijn echt ziek vies.”

Goooo Ajax

Waar ze heel graag hun handige veer zouden zien, is in de Amsterdam ArenA. ,,De perfecte plek, want veel mannen die veel bier drinken en dus...” Als Ajax woensdag wint, kunnen ze van het prijzengeld misschien wel hun P-Pall kopen, zo besluiten ze met een dikke lach. Of ze sturen er een paar als cadeau op, ,,daar zeiken we verder niet over!”