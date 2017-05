Brandon is gigolo in Amsterdam en vindt het geweldig

Metro’s Iris ontmoette een Amsterdamse gigolo. Voor een interview.

Luisterend oor, harde...

Normaal gesproken zou een uur met hem een euro of 200 kosten, al boeken ze hem meestal voor minimaal drie uur, verklapt Brandon (‘net 35’), terwijl hij een stuk appeltaart als ontbijt bestelt in het café waar we hebben afgesproken. Daar is-ie gek op, maar zonder slagroom, „ik moet natuurlijk wel een beetje aan mijn figuur denken!” We zitten ergens achterin waar niemand ons kan horen, want er sluimert nu eenmaal nog altijd een taboe over zijn werk. Familie noch vrienden weten dat hij minimaal een keer per week een vrouw of stel („die bestellen mij ook steeds vaker”) in het seksuele zonnetje zet. Al gaat het echt niet altijd puur om de seks. „Zeker vrouwen zoeken ook een luisterend oor.” En dat heeft hij. Maar vooruit, ook een harde pik, ja. Heeft-ie ook, „het gaat vaak om de combinatie.”

The Men's Company

Hij werkt nu twee jaar voor The Men’s Company, het gerenommeerde bureau dat kwaliteitsescorts levert in binnen- en buitenland. Hij is vrijgezel en zou niet snel zijn werk opgeven voor een vrouw, dus idealiter ontmoet hij iemand die heel openminded is, „maar dat zie ik voorlopig niet gebeuren.” Hij oogt sympathiek, is goedgekleed, stelt wedervragen en ‘geweldig’ blijkt zijn stopwoordje. Zo is de taart geweldig, maar ook de herinnering aan vele escortavonturen en zeker zijn eerste keer. Niet als zestienjarig jochie trouwens en hij moet er nog van rillen, ,,dat was echt afschuwelijk”, wel als 32-jarige gigolo in het Krasnapolsky. „Ik was bloednerveus, maar het werd geweldig.”

Niet goed geld terug?

Brandon is zijn nickname, geïnspireerd op het gelijknamige karakter uit Beverly Hills 90210, en je kunt op je kop gaan staan of hem kietelen wat je wilt, bij wijze van spreken, zijn echte naam blijft topsecret. Hij is nu personal trainer, vroeger wilde hij archeoloog en filmster worden en wie weet ligt dat binnenkort in het verschiet, „ik ben bezig met acteerlessen.” Ondanks potentieel acteertalent, zijn de ontmoetingen met klanten allesbehalve nep, verzekert hij. „Ik ben oprecht geïnteresseerd en wil iedereen een fijne tijd laten beleven.” Dat lukt eigenlijk altijd en hij knipoogt: van niet goed, geld terug garantie is geen sprake. Orale seks en massages zijn twee van zijn specialiteiten, zo staat op de website van The Men’s Company, „dus mocht ik onverhoopt een keer geen stijve krijgen, dan zijn er nog genoeg andere manieren om haar te verwennen.” Zijn oudste klant ooit was achter in de zestig, ,,maar erg goed geconserveerd”, hij doet het altijd veilig -al vragen vrouwen soms tevergeefs om het rubbertje af te laten- en hij kan in veel meegaan, maar plasseks komt niet op de menukaart voor, „het moet wel een beetje chique blijven.”

Aan de bar

Een gemiddelde ‘escort-date’ bestaat niet, elke keer is tenslotte weer anders („en dat maakt het zo geweldig”), maar vaak ontmoet hij een vrouwelijke klant ergens in een hotel, variërend van Van der Valk tot Waldorf Astoria. ,,We spreken meestal af aan de hotelbar en dan merk ik dat ze al een paar wijntjes heeft gedronken.” Schattig vindt hij dat, „ze zijn dan een beetje nerveus, terwijl zij degene zijn die zich eigenlijk nergens zorgen over hoeven te maken.” Na een drankje en babbeltje gaan ze naar de kamer toe. „Soms wordt er gedoucht of gaan we gezellig in bad.” Met champagne bij voorkeur, „lekker drinken en spelen met elkaar.” Daarna is het tijd voor bed-actie, maar ‘keiharde porno en dan wegwezen’ is het niet. „Het is altijd heel vrouwvriendelijk, het gaat tenslotte om haar.” Soms heeft hij heus wel een wat minder knappe vrouw in bed, maar Brandon, die ook bekend is met het swingerswereldje, is niet voor een gat te vangen. Af en toe gaat er van tevoren ‘een klein erectiepilletje in’ en dan knop om en gáán. „Ik heb nog nooit klachten gehad!” glundert hij.

Alles erop

De ras-Amsterdammer komt weleens klanten tegen op straat -„met man en kids”- of op feestjes. „Maar dan laat ik niets merken, hoor, discretie boven alles.” De buitenlandse reisjes zijn het meest memorabel en vooral ‘die keer in Zürich’ toen een klant hem en nog wat andere jongens als escort had gehuurd. „We zaten in in een suite van een hotel dat nog luxer dan het Amstel was.” Met een grote grijns denkt hij terug aan zijn Zwitserse avontuur, „Er was muziek, drank, mooie mensen, alles erop en eraan… Het was geweldig!”

Stigma

Hij is dik tevreden met zijn gigolo-bestaan en verheugt zich al op zijn afspraak vanavond. Wel heel jammer dat er nog altijd zo’n stigma aan kleeft, besluit hij. „We doen er niemand kwaad mee en helpen juist veel vrouwen…” Brandon stopt de laatste kruimels van zijn gebak in dezelfde mond als die vanavond weer een klant zal verwennen. „Je belt toch ook gewoon een loodgieter als je wc verstopt is?”