Begint hier het shoppen van de toekomst?

Zinnovatie: de ondernemers van de Beethovenstraat hebben zin in vernieuwing en vullen de winkel onder andere aan met een VR-bril, Memory Mirror en hologrammen.

Bril-Tinder met jezelf

„Dit jurkje staat niet bij uw peervormige lichaam. Blieb.” Een robot die eerlijk kledingadvies geeft? Die is er nog net niet (ligt wel in de planning), een groot beeldscherm bij Eye Wish Opticiens, waarmee je bijna kunt tinderen met jezelf door foto’s met bril te vergelijken of weg te swipen, wél. „Een ideale innovatie om gemakkelijker te kiezen.” Evelijn Vissers werkt bij Q&A dat zich op allerlei manieren bezighoudt met ‘the store of the future’. Samen met onder andere de ondernemers en trendbureau HBMEO hebben ze Shopping Street Innovation Lab bedacht, de allereerste straat ter wereld waar spannende winkelaanvullingen te vinden zijn.

Verrassingen

Bij Jesse Jewelry prijkt een hologram in de etalage van een dikke gouden ring, „perfect voor na sluitingstijd wanneer de etalage verder leeg is in verband met diefstal” en bij modezaak Sisera staat een levensgrote Memory Mirror waarmee je jezelf in verschillende outfits naast elkaar kunt projecteren. Het zijn zomaar een paar van de verrassingen die winkeliers in de Beethovenstraat vanaf nu in hun winkels hebben, te herkennen aan de blauwe sticker op het raam. Of nee, ‘static paper’, „ook heel innovatief, je haalt het er zo weer van af!” Al hopen ze wel dat klanten blijven plakken.

Iets anders

HBMEO’s Vincent van Dijk is enthousiast over dit nieuwe project dat een jaar duurt. „We verwachten echt niet meteen dat de transacties een enorme vlucht nemen, maar hopen wel dat klanten worden verrast en even stil blijven staan.” Zeker in tijden waarin online shopping steeds populairder wordt, is het een mooie manier om iets anders te bieden, waardoor winkels weer meer bestaansrecht krijgen. „Het gaat hier om de beleving die je niet op internet vindt.” Studenten van de HvA meten de resultaten, „zo ontdekken we of het werkt en waarin meer of minder moet worden geïnvesteerd. Wel zo dat handig nu ondernemers hun euro drie keer om moeten draaien.”

Gamechanger

Ruud Strootman is voorzitter van de winkeliersvereniging en eigenaar van Jesse Jewelry. Hij is blij met deze testfase, „het geeft de straat weer elan.” Vroeger haalden de chique oude dametjes hier een half onsje rookvlees bij de slager en sherry bij de slijter, „onze straat heeft nog altijd een deftig imago, maar ook ietwat oubollig, dus hoogste tijd om daar wat aan te doen.”

Donuts...

De komst van Dunkin’ Donuts, waar hordes scholieren buiten in de rij staan om hun pauzesnack te scoren, heeft in elk geval voor verjonging gezorgd. Al lijkt de naar fastfood neigende zoete warenzaak met de felle oranje-roze letters wel een vreemde eend in de bite in de verder meer ambachtelijke winkelstraat. Ach, haalt Strootman zijn schouders op, „het zorgt in elk geval voor reuring in de straat.” Hé groenteboer, wat heb jij voor innovatiefs?, roept hij lachend naar zijn straatcollega. „Pratende bananen?” Nee, dat heeft-ie niet, „maar wat niet is…”

Tadaa!

1848 prijkt op de rode luifel van B.J. de Logie. De wijnhandel is een goed voorbeeld van hoe je in een kleine zaak ook verrassingseffecten kunt creëren. Zet een fles op de toonbank en tadaa: een interactieve presentatie verschijnt voor je neus. En scan je de blauwe sticker, dan krijg je korting op taarten van Huize van Wely. Als je iets verderop bij brasserie Brooks scant, mag je een cadeautje grabbelen in All Kinds of Things, waar je op hun beurt scant voor een ijsje bij Brooks. De straat heeft de krachten gebundeld en dat leidt tot creatieve vondsten, beaamt Van Dijk. „We hopen dat alle ondernemers mee gaan doen, overal is iets moois te bedenken.”

Likkebaardend

Tot slot de VR-bril bij Huize van Wely, waarmee je al likkebaardend letterlijk een kijkje in de keuken neemt en waardoor je zin krijgt om die virtuele frambozencoulis en slagroomtruffels in je echte mond te proppen. Misschien maar goed ook dat die eerlijke robot er nog niet is.