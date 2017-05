Ajax is onbetaalbaar

Bryan Smeets; ik ben ’m eeuwig dankbaar. Hij trapte ons de Europa League in en ik had het voor geen goud willen missen!

Het Nederlandse voetbal stond er internationaal gezien belabberd op. De resultaten van Oranje zijn beneden alle peil en Hans van Breukelen zorgt er bijna dagelijks voor dat ze buiten onze landsgrenzen niet meer bijkomen van het lachen over zoveel gestuntel van een voetbalbond. Vergeleken met de organisatie binnen de KNVB loopt het in het parlement van Curaçao op rolletjes.

Maar Ajax heeft ervoor gezorgd dat er weer met respect over voetbal uit Nederland wordt gesproken. Ongeacht de uitslag van vanavond. Ajax is weer even een hoofdrolspeler in het Europese voetbaltheater. Er is een karrenvracht aan punten binnengehaald voor de UEFA-lijst en de Engelse BBC memoreerde watertandend de talentenstroom van Ajax.

De waarde van de selectie is door de reeks duels in Europa gestegen tot meer dan 100 miljoen euro.

Ik ben trots op Ajax. Maar dat hardop uitspreken was tot voor kort bijna vloeken in de kerk. Positief zijn over Ajax was maar moeilijk op te brengen voor Nederland. Maar nu kunnen zelfs de grootste azijnzeikers er niet omheen. Wat Ajax in Europa heeft laten zien, is werelds. En ik verwacht dat Feyenoord gewoon van Heracles wint, maar anders pakken we dat schaaltje en passant ook nog even mee.

Terwijl zo’n beetje heel Nederland vertederd de landstitel richting Rotterdam zag gaan, was de haat jegens Ajax weer overduidelijk te bespeuren. Meest trieste voorbeeld daarvan vond plaats in Eindhoven, waar Calimero een warm nestje heeft gevonden.

Ajax verloor daar van PSV, dat een ronduit zielig seizoen beleeft. Europees al voor de winter afgedroogd, uit de beker gekegeld door Sparta en een jaargang lang dolend door de competitie met een nietszeggende derde plaats als gevolg.

En wat klonk daar vanaf de tribunes? ’Helemaal niets in Amsterdam’...

Een halve finaleplaats in Europa is iets waar PSV-directeur Toon Gerbrands natte dromen over heeft, maar nadat Ajax die behaalde is het ineens ’helemaal niets’. Jaloezie die aantoont hoe groots Ajax is.

Zelfs de Nederlandse landstitel is internationaal gezien inmiddels een gedevalueerde prijs. Maar de halve finaleplaats heeft ons weer op de Europese kaart gezet.

Honderd miljoen waard? Voor mij is Ajax onbetaalbaar.