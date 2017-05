Ajaxfan krijgt passend gips na beenbreuk

Je been breken is hartstikke vervelend. Gelukkig zijn er creatieve hulpverleners die de breuk net wat leuker weten te maken. In het OLVG Amsterdam geven ze Ajaxfans namelijk passend gips in aanloop naar de finale van de Europa League.

Een Ajacied brak zijn been waarna zijn gebroken ledemaat in een speciaal rood-wit jasje werd gehesen, inclusief de drie Amsterdamse zwarte kruisen. „Om een breuk toch een beetje leuk te maken. Want je bent nooit te oud voor een goede Ajax-‘outfit,’ aldus het ziekenhuis.

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat een voetbalfan kiest voor een toepasselijk gips. Eerder bewerkte een Ajaxfan ook al zijn gips.

Maar ook Feyenoordfans kunnen er wat van. Zo koos deze brokkenpiloot voor rood-wit gips en voegde daar zelf een grote F aan toe.

Of je laat gewoon je favoriete speler een handtekening op je gips zetten.