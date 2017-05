5 x aaah... op die fiets!

Amsterdam is een echte fietsstad en heeft naar schatting twee keer zoveel fietsen als inwoners. De omafiets en stadsfiets zijn de meest gebruikte, maar wat te denken van de vouwfiets of de eenwieler voor de acrobaten onder ons? Metro zet er vijf voor je op een rij.

OV-fiets: niet de mooiste, wel populair

Spring maar achterop bij medewerker van het jaar Lorenzo van Fiets & Service Amstelstation. De OV-fiets, die normaal gesproken zelfs de knapste fietser weinig flatteert, ziet er dan ineens best cool uit. Ze hebben er 175 en ze gaan elke dag als warme tweewielers over de toonbank, „ze zijn in trek, al kun je er nooit een touw aan vastknopen hoe hard ze gaan.” Dagjesmensen en ook Amsterdammers zelf, vaak voor bezoek of wanneer ze hun eigen fiets tijdelijk kwijt zijn, huren dit stalen ros dat solide oogt, maar ‘een middenmoot in kwaliteit is’. „Zo’n twintig stuks staan klaar voor reparatie, we krijgen ze regelmatig terug met lekke banden enzo.” Mooi zijn ze niet, beamen hij en zijn collega’s met wie het elke dag weer gezellig werken is, getuige de sfeer op de werkvloer, duidelijk herkenbaar zijn ze wel, „iedereen brengt ze dan ook keurig terug.”

Uitvouwen en wegfietsen maar!

Denk je aan een vouwfiets, dan denk je misschien wel aan je oude scheikundeleraar die elke ochtend op zijn ‘kleine vriendje’ naar school kwam. Tja, de vouwfiets heeft nu eenmaal niet het meest hippe imago. Tot nu… Het Engelse Brompton Bicycles wil de vouwfiets aan de man/vrouw/hipster krijgen en heeft een pop-up winkel in de 9 Straatjes geopend. CEO Lorne Vary noemt de vouwfiets verre van suf, „het staat juist symbool voor de ultieme vrijheid.” Door de steeds vernieuwende keus aan verschillende kleuren en special editions -er is zelfs een Amsterdamse rood-wit-blauwe- willen ze ‘creatieve jonge mensen’ bereiken, „in Londen is het al een dikke hit!” Groot vouwfietsvoordeel: hij wordt niet zo snel gejat, want je neemt hem gewoon mee onder je arm.

Eenwieleren kun je leren

Jong geleerd, oud gedaan luidt het credo bij jongleren, maar ook bij eenwieleren, vertelt Anne van Juggle Store Circus Amsterdam. Kinderen leren het iets sneller, maar in principe kan iedereen het. ,,Zo’n drie weken lang elke dag consequent twintig minuten oefenen en je hebt het onder de knie.” Letterlijk ook. Tips voor dummies: oefen eerst tussen een deurpost in, ,,of houd je vast aan de schouders van iemand.” De eenwieler is nu even niet op voorraad in de winkel, maar ze kunnen hem altijd bestellen. Hoe groter het wiel, hoe langer de afstanden en daar zijn de acrobatische mannen onder ons gek op, ,,ze eenwieleren dan door het Vondelpark naar hun werk.” Keer wat anders en bekijks gegarandeerd.

Spring aan boord bij Adrian

Je kunt je natuurlijk ook láten fietsen. Door Adrian uit Riga, die met zijn muziekbox, waar lekkere housenummertjes uit schallen, op het stuur voor de nodige entertainment zorgt. Adrian woont drie maanden in Amsterdam en is nu twee maanden zelfstandig fietstaxi-chauffeur. „Ik werk en ontdek tegelijkertijd de mooiste plekjes van Amsterdam.” Hij werkt elke dag tien uur en kan er net van rondkomen, „maar het goede seizoen gaat beginnen.” De variatie aan mensen aan boord, van toerist tot Amsterdammer, noemt hij een van de grootste pluspunten. En ja, regelmatig heeft hij ook ‘hele knappe meisjes’ in zijn fiets. Er wordt zeker wel geflirt, zij het met een half oog, „ik let natuurlijk wel goed op de weg, veiligheid boven alles.”

Geliefd en gehaat

De bakfiets popt steeds meer op in het fietspadbeeld van de stad en ze lijken ook steeds groter te worden, wat menig inhaalmanoeuvre danig bemoeilijkt en geërgerde fietsers vele ‘bakfiets kakfiets-verwensingen’ ontlokt. Maar voor ouders, vooral moeders, met kinderen, schilders met al hun schilderwaren, de supermarktkoerier met de bestelde artikelen, blijkt de bakfiets sinds een aantal jaar de perfecte oplossing om kinderen/spullen veilig te vervoeren. Goedkoop zijn ze trouwens niet, kosten liggen meestal tussen de 1500 en 4000 euro.