Voormalig gitarist Fleetwood Mac (68) overleden

Een meerderheid in de Tweede Kamer van één stem - en alleen maar omdat een lid van de Partij van de Dieren z’n trein had gemist. Ook een hele krappe meerderheid in de Eerste Kamer, waar de stemming nog werd uitgesteld. Felle debatten, ingezonden brieven en mogelijk zelfs een referendum. Allemaal vanwege de nieuwe wet voor orgaandonatie, waarbij je in plaats van niet, automatisch wél donor bent als je er geen bezwaar tegen maakt. In veel omringende landen kennen ze zo’n opt-outsysteem al. Is het verzet tegen de nieuwe wet typisch Nederlands?

Medisch-ethische discussies zorgen altijd voor verhitte debatten, zegt Theo Boer van de Protestants Theologische Universiteit: “Het gaat niet om nieuwe stoeptegels of emissie van broeikasgassen, maar om iets wat jouw eigen lichaam raakt.” Daarnaast denken Nederlanders volgens Boer graag na over de maakbaarheid van hun eigen geluk: “Dat is een overeenkomst met de discussie over bijvoorbeeld euthanasie. Er is een probleem, dat moet opgelost worden en de staat kan dat een duwtje geven.”

Amper protest in België