‘Ondanks daden was XXXTentacion een muzikaal genie’

Rapper XXXTentacion is maandag vermoord. Fans en artiesten reageren geschokt op het nieuws.

Geschokt

Jahseh Dwayne Onfroy, zoals rapper XXXTentacion echt heet, zat in Miami (Verenigde Staten) in zijn auto toen er op hem werd geschoten. Volgens de politiemelding zou het gaan om een drive-by shooting, waarbij er vanuit een bewegend voertuig wordt geschoten en de dader gelijk vlucht. Artiesten in Amerika, maar ook in Nederland, zijn diep geschokt door het nieuws.

Zo hebben Kanye West, Diddy, Boef en Ronnie Flex op social media hun verdriet laten blijken. Ronnie Flex tweette: „Damnnnn X... rip... jij had het.” Ook Kanye uitte op Twitter zijn steun: „Rust in vrede. Ik heb je nooit kunnen vertellen hoeveel je mij hebt geïnspireerd toen je nog hier was. Dankjewel voor je bestaan.” Ook fans van de rapper zijn ontdaan door het nieuws. Zo tweette een fan: „Het kan wel aan mij liggen, maar ik ben echt boos. XXX was een goede jongen en bracht goede muziek in de wereld. Waarom zou je zo’n man vermoorden?!”

Therapie

„XXXTentacion heeft met zijn albums 17 en ? laten zien dat hij echt een van de beste nieuwe rappers in Amerika is”, aldus Shah. „Hij was iemand die muzikaal gezien heel sterk is. De muziek van de rapper werkt als een soort therapie, zowel voor de fans als voor hem. Ik merk dat de hiphopwereld en de entertainmentindustrie echt in een schok zijn door zijn overlijden.”

De rapper had een turbulent leven. Zo is hij verschillende keren in de gevangenis terechtgekomen en er lopen verschillende zaken over mishandeling. „Door zijn heftige verleden gebruikte hij zijn muziek als een soort therapie om zichzelf te verbeteren”, aldus Shah. „Hiermee raakte hij ook anderen. Als je op Twitter en Instagram kijkt, zie je veel reacties van mensen die zeggen dat zijn muziek heeft geholpen tijdens hun zware momenten.” De laatste maanden was de rapper bezig om zichzelf te verbeteren. Hij is vaak in opspraak geraakt vanwege geweldpleging. Tijdens zijn huisarrest de afgelopen maanden wilde hij laten zien dat hij spijt had van zijn daden en organiseerde de rapper benefietweekenden voor slachtoffers van geweld.

De muziek van XXXTentacion heeft ook Shah geraakt. „Dat hij deze manier is overleden, vind ik heel heftig. Zijn muziek heeft mensen emotioneel kunnen raken en daarom raakt zijn dood ons.” De daden van XXXTentacion en de lopende zaken verhullen volgens Shah niet wie de rapper was. „Ik keur zijn vermeende daden zeker niet goed, maar ik ken hem alleen van zijn nummers en niet als persoon. XXXTentacion is een muzikaal genie.”