Nederlandse jihadiste met baby in Irak opgepakt

Het gaat flink puzzelen worden voor bondscoach Ronald Koeman om het straks Duitsland en Frankrijk lastig te maken in de nieuwe Nations League. Die conclusie trok hij zelf na het gelijkspel met Italië maandagavond. ,,We stuiten op goede tegenstanders, dus we kunnen wel aan de bak."

EK 2020

Vooral in de eerste helft van de oefeninterland tegen Italië leerde Koeman dat hij nog een lange weg te gaan heeft met Oranje. ,,Ik had ook niet verwacht dat ik na vier oefeninterlands kon zeggen dat we ons wel even voor het EK van 2020 gaan plaatsen", zei hij. ,,We hebben nog een lange weg te gaan. We missen niet voor niets twee grote toernooien op rij."