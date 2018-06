Natuurlijk wijnconserveringsmiddel uitgevonden

Goed nieuws voor iedereen die graag een glaasje wijn drinkt. Een Nederlands bedrijf heeft het voor elkaar gekregen een variant te produceren van sulfiet. Dit is een conserveringsmiddel dat zorgt voor de kleur en smaak van wijn.

Sulfiet wordt in allerlei producten verwerkt, naast wijn bijvoorbeeld ook in chips. Het product is hierdoor langer houdbaar. Nadeel is wel dat het middel kan zorgen voor hoofdpijn en ademhalingsproblemen.

Mengsel

Het kan dus bijdragen aan een kater de volgende ochtend na iets te veel glazen wijn. Volgens Sprout is het bedrijf Natural4Sure er nu in geslaagd om een natuurlijke variant van sulfiet te produceren, genaamd SURE.

SURE is ontworpen door wetenschappers van de HAS Hogeschool in Den Bosch. Het is een mengsel bestaande uit citroenmelisse en verschillende kruiden, die samen een werkend extract vormen.

Geen invloed

Het bedrijf zal zich voorlopig eerst gaan richten op de witte wijnen. De verwachting is dat er zomer 6.500 flessen op de markt komen met het natuurlijke geproduceerde sulfiet. De kosten voor een flesje natuurlijke wijn liggen wel flink hoger dan de gemiddelde supermarktwijn. De voorspelling is dat deze prijzen over twee jaar gaan dalen, zodra de volumes van de producties hoger worden.

Ferencz Deli, eigenaar van Natural4Sure, heeft al laat weten dat SURE geen invloed heeft op de smaak van de wijn. Hij wil een keurmerk introduceren voor het natuurlijke sulfiet.