Michael P. ook vervolgd voor mishandeling in PBC

Sunnery James & Ryan Marciano vliegen de hele wereld rond voor de vetste feesten en leukste festivals. Dit weekend waren ze even in Nederland voor het Flying Dutch festival. Ondanks dat ze overal komen blijft ons kikkerlandje toch een special plekje hebben. ,,Nederlanders zijn professionele feestgangers. Ze zijn kritisch, hebben oog voor details en stellen eisen. Dat maakt het juist leuk voor ons. Zo blijft het een uitdaging.” Wat de mannen het liefst doen als ze vrij zijn? ,,Naar de geitenboerderij of een museum met de kids."

Zaterdag 2 juni vond het Flying Dutch Festival plaats op drie verschillende plekken in Nederland. Wat doe je als je dj bent en op één dag op drie verschillende plekken moet draaien? Dan neem je een heli! Metro mocht met een aantal dj’s mee vliegen met de speciale Desperados en -Flying Dutch helikopters. En net voor vertrek spraken we even met de mannen.

Met een helikopter naar drie verschillende locaties vliegen op één dag. Is dit hoe een normale werkdag er voor jullie uit ziet?

Sunnery: ,,In de zomer is het extra druk en zijn we bijna het hele weekend in het buitenland. Soms vliegen we dan naar drie verschillende landen in één weekend. Maar doordeweeks zijn we echt veel thuis, zo houden we een beetje balans."