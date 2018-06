McDonald's stopt met plastic rietjes

Je dochter op televisie zien is al best spannend, maar tegenwoordig is het zo dat áls je dochter mee doet aan een tv-programma, het heel goed mogelijk is dat je haar ook nog eens terug ziet zoals je dat liever niet wil: namelijk vechtend, naakt of terwijl ze een wipje maakt.

Dat gebeurt al in Temptation Island, maar gaat nog een tikkeltje verder in het programma Ex On The Beach (Double Dutch), dat wordt uitgezonden op MTV. Eén van de deelneemsters, Channah uit Amsterdam, besloot de aflevering samen met haar familie te kijken. En dus ook met moederlief, die heel verrassend op alle seksuele escapades van haar dochter reageert...