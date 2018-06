Kabinet spreekt VS aan op kinderen in kooien

Het immigratiebeleid van de Verenigde Staten heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Inmiddels heeft ook de Nederlandse regering laten weten het beleid van de Amerikanen niet goed te keuren.

Jonge kinderen

De regering is van plan de Amerikaanse regering erop aan te spreken dat de kinderen van asielzoekers en illegale migranten in de VS worden gescheiden van hun ouders. Ze wil dat nog doen voordat premier Mark Rutte op 2 juli een bezoek brengt aan het Witte Huis, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten.

Dit weekend verschenen beelden van jonge kinderen in kooien in grote detentiecentra. Of Rutte ook van plan is om de kwestie persoonlijk aan te kaarten als hij Trump treft, liet de RVD in het midden.

Politieke spelletjes

Kamerlid Jasper van Dijk (SP) heeft Kamervragen ingediend en spreekt van „een grof schandaal.” Hij wil onder meer van Rutte weten of die bereid is de Amerikaanse ambassadeur op het matje te roepen, en of hij de kwestie wil aankaarten als hij het Witte Huis bezoekt.

Bram van Ojik (GroenLinks) vindt dat „kinderen nooit de dupe mogen worden van politieke spelletjes” en wil dat de regering de Amerikaanse ambassadeur op het matje roept. „Dit is onmenselijk”, aldus van Ojik.

Donald Trump blijft met zijn vinger naar de democraten wijzen.