Facebook deelt gebruikersdata met Chinese bedrijven

GELUK heet ‘ie, het nieuwe, twaalfde album van Guus Meeuwis. Toch was de man die al jarenlang stadions vol trekt en verantwoordelijk is voor talloze hits, even niét Guus Geluk. “In het begin dacht ik dat ik de enige op de wereld was die te maken kreeg met een scheiding.”

Roerige tijd

Martha Meeuwis-Leentjens kent haar zoon Guus Meeuwis (46) door en door. “Als je wil weten hoe het met Guus gaat, luister dan naar zijn muziek.” Daar heeft ze gelijk in, aldus zoonlief zelf. “Als ik het verhaal zou vertellen, dan zou ik het in liedjes doen”, legt hij uit. “Ik schrijf en zing makkelijker dan dat ik erover praat. Muziek is altijd al een uitlaatklep voor mij geweest.” Het verhaal waar de populaire zanger het over heeft, gaat over de roerige tijd die hij achter de rug heeft. Twee jaar terug zag hij na veertien jaar huwelijk zijn relatie met Valérie, de vrouw voor wie hij in 1995 zijn doorbraakhit Het is een nacht schreef en met wie hij vier kinderen kreeg, op de klippen lopen.