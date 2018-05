Mark Zuckerberg voor uitleg in EU-parlement

Terwijl landen als Spanje, Duitsland, Brazilië, Iran en Panama zich voorbereiden op het WK in Rusland, is Oranje voor spek en bonen bij elkaar gekomen. Ja, natuurlijk grijpt bondscoach Ronald Koeman de oefenpotjes tegen Slowakije en Italië aan om het fundament voor zijn toekomstige elftal te leggen. Maar het blijft pijnlijk voor heel voetbalminnend Nederland om met de neus op de feiten gedrukt te worden: Oranje is er niet bij op het wereldkampioenschap.

„En die pijn wordt de komende weken alleen maar erger”, zegt Daley Blind, aan de rand van het trainingsveld op de KNVB-campus. „Het mislopen van het WK is een tijd niet in mijn gedachte geweest, maar bedankt dat je er weer over begint, haha. Toen we ons definitief niet kwalificeerden was de teleurstelling enorm groot. Daar heb ik echt een tijd mee gezeten. Als je dan als international weer wat langer bij je club bent, ben je er iets minder mee bezig en vergeet je het even. Maar nu beginnen al die landen met hun voorbereiding op het WK. Dat doet gewoon pijn. Het mislopen van het EK in Frankrijk én het WK in Rusland zijn de zware dieptepunten van mijn carrière.”

Fantastisch

Die zwarte bladzijden staan haaks op het enige eindtoernooi waarop Blind wèl actief was. Tijdens het WK van vier jaar geleden in Brazilië beleefde hij prachtige weken. Hij was het die tegen Spanje de voorzet gaf op Robin van Persie, die met het hoofd een weergaloos doelpunt maakte. En in de troostfinale tegen het gastland nam Blind zelf de 2-0 voor zijn rekening. „Het was fantastisch. Ik heb er niet heel vaak aan teruggedacht, maar laatst zat ik in het tv-programma Shirtje Ruilen en toen zag ik alle beelden weer voorbijkomen. Verder sta ik misschien te weinig stil bij zulke mooie momenten. Dat komt waarschijnlijk omdat nu de teleursteling van het missen van het WK overheerst. Want zo’n toernooi kan je heel veel brengen.”

Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de oefenduels met Slowakije en Italië. Foto: ANP

Het leverde Blind zijn transfer van Ajax naar Manchester United op. Tijdens zijn eerste drie seizoenen bij The Red Devils speelde hij een grote rol van betekenis op het middenveld en in de defensie van de Engelse topclub. Maar afgelopen seizoen belandde de 28-jarige Blind op een dood spoor. Na een blessure keerde hij nauwelijks meer terug in de ploeg van José Mourinho.

Oplossing

Het was voor velen dan ook een verrassing dat Koeman hem toch op heeft geroepen voor het Nederlands elftal. Blind vindt het geweldig om terug te zijn. De bondscoach gelooft in hem, dat voelt hij aan alles. Maar dan kan hij niet nóg zo’n seizoen bij Manchester United gebruiken. Een transfer is de meest voor de hand liggende oplossing. „Ik ga goed nadenken over wat er deze zomer met mij moet gaan gebeuren. Ik moet voor mezelf de juiste keuze maken.”

Eerst richt hij zich op de oefenwedstrijden tegen Slowakije en Italië om vervolgens op vakantie te gaan. Blind: „Het liefst naar een plek waar geen tv is en amper internet. Het zal lastig zijn om weinig mee te krijgen van het WK, maar ik ga er in ieder geval niet voor zitten.”