Heb jij weleens voor een slagboom gestaan en gedacht hoe het zou zijn om aan de paal te hangen terwijl 'ie omhoog gaat? Sofie waarschijnlijk wel, maar echt leuk vond ze het niet.

Het 8-jarige meisje uit Spaarndam heeft woensdag op acht meter hoogte peentjes gezweet, want voor ze het wist hing ze aan haar kleine handjes hoog in de lucht. Ze was met twee vriendinnetjes en een vader onderweg om een ijsje te gaan halen, schrijft NH.

De meisjes waren volgens de vader een beetje aan het klooien, hij zegt tegen eerder genoemde krant: „Ze wilden er aan gaan hangen en ik zei nog een paar keer 'niet doen, niet hangen, stoppen daarmee, kappen!' Ze zeiden nog dat ze er niet aan gingen hangen, maar toen schoot de kleinste als een malle de lucht in."

Binnen een paar seconden was het al gebeurd en bungelde het jonge meisje meters boven de stenen. Vader Marcel die op pad was met zijn dochter Noa en haar vriendinnetjes Sofie en Step, is direct onder Sofie gaan staan samen met een voorbijganger. Als het meisje los zou laten, hadden zij haar opgevangen. Gelukkig is het kleine meisje een klimmer. Ze gaat elke week naar de klimmuur en is daarom heel sterk in haar handen.

Minuut in de lucht

Naar schatting heeft Sofie ongeveer een minuut in de lucht gehangen en volgens haar moeder Kate was dat ook absoluut het maximale voor haar dochter: „Ze kon echt niet meer. Het had niet langer moeten duren, vertelde ze me." Het kleine maar sterke meisje is wel heel erg geschrokken van haar eigen actie en heeft 's nachts niet veel geslapen.

Moeder Kate maakt van het moment gebruik om andere kinderen te waarschuwen. Zo'n slagboom is geen speelgoed, maar hartstikke gevaarlijk. Marcel, die op het moment verantwoordelijk was voor de kinderen, is natuurlijk geschrokken, maar kan er achteraf ook wel een beetje om lachen. Het had ook anders af kunnen lopen.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar