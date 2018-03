Codewoord moet seksuele intimidatie voorkomen

Bij een avondje stappen komt zo nu en dan weleens het nodige geflirt kijken. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee, maar genoeg vrouwen wereldwijd ondervinden tijdens avondjes uit seksuele intimidatie. Mensen zijn opdringerig of raken je ongevraagd aan.

Maar wat doe je in zo'n geval? Wat als jij je heel onprettig voelt met een bepaalde situatie in de kroeg of op straat? Bel je dan direct de politie? Vertel je het aan je vriendinnen? Voor vrouwen die niet goed weten wat ze met zo'n situatie aanmoeten, is er in verschillende landen 'Ask for Angela' of 'Opération Angela' opgericht. In steeds meer cafés kun je naar het barpersoneel lopen en naar 'Angela' vragen.

Taxi of politie

Als je je op straat of in het café onveilig voelt, vraag je aan de bar naar Angela. Het barpersoneel weet dan dat er iets niet goed is en belt een taxi of de politie voor je. Dat is het idee van zowel de Engelse versie 'Ask for Angela' als de Franse versie 'Opération Angela'. Nederland kan in deze trend natuurlijk niet achterblijven en ook hier wordt gezocht naar een goed codewoord.

De Nijmeegse nachtburgemeester Angela Verkuijen draagt de naam van het concept en lijkt de aangewezen persoon om deze actie ook in Nederland van de grond te krijgen. „Ik ben tijdens een congres in contact gekomen met de initiatiefneemster van 'Ask for Angela' in Engeland, en ik dacht: wat een goede actie!" vertelt zij aan Editie NL. Verkuijen deed wat onderzoek onder het uitgaanspubliek in Nijmegen. „Ik kwam er toen achter dat er best behoefte aan is onder vrouwen. Daarom willen we dit de komende maanden in Nijmegen gaan uitrollen."

Volgens het Nederlands kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers is er inderdaad gevaar voor vrouwen tijdens het uitgaan. Er is alcohol in het spel en je bent toch in een omgeving waar minder regels lijken te gelden. Dat zijn risicofactoren voor seksuele intimidatie. Een codewoord kan de oplossing zijn, mits al het barpersoneel op de hoogte is van deze aanpak.

